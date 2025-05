Wie kroont zich tot het nieuwe dj-talent van Vlaanderen? 'MNM Start To DJ' nu ook op VRT MAX

Maak je klaar voor een nieuwe editie van MNM Start to dj! Voor de vijftiende keer al gaat MNM op zoek naar vers, muzikaal dj-talent. En er staat heel wat op het spel. De winnaar van deze bijzonder spannende wedstrijd mag een jaar lang pronken met de felbegeerde titel én krijgt ook dé ervaring waarvan iedere startende dj droomt: optreden op Tomorrowland.

Deze jaargang is extra bijzonder, want voor het eerst is het spannende traject dat de kandidaten afleggen te volgen in een exclusieve videoreeks op VRT MAX. Daarin tonen de twaalf geselecteerden welk talent ze in huis hebben, bewijzen hun vaardigheden achter de decks en strijden om een plek in de grote finale. Uiteindelijk blijven er slechts drie finalisten over. Zij strijden voor de overwinning tijdens een liveshow in de Antwerpse immersive club WOOM. De eerste twee afleveringen met spannende battles staan nu al op VRT MAX.



Afvalrace naar de finale



=> Aflevering 1, van 12 naar 6 kandidaten – maandag 19 mei op VRT MAX

Het is auditiedag! De twaalf kandidaten arriveren in dé danstempel van Vlaanderen: Carré. Daar moeten ze het beste van zichzelf geven en de jury overtuigen van hun skills, want slechts de helft van de kandidaten gaat door naar de volgende ronde. ​



=>Aflevering 2, van 6 naar 5 kandidaten – maandag 19 mei op VRT MAX

De kermis is als een tweede thuis voor dj en content creator Michael Amani. Botsautomuziek met een viral sound onder is dan ook één van zijn specialiteiten. Welke kandidaten slagen erin om een knotsgekke remix te produceren? En voor wie stopt het avontuur hier?



=> Aflevering 3, van 5 naar 4 kandidaten – dinsdag 20 mei op VRT MAX

​Als mc weet Jaël Ost de sfeer altijd hoog te houden. Een partybus gevuld met een enthousiaste partycrew en wilde verzoekplaatjes, is dan ook de ideale mix om de kandidaten uit te dagen. Wie mag mee naar de laatste halte?



=> Aflevering 4, van 4 naar 3 kandidaten – woensdag 21 mei op VRT MAX

​Tomorrowland kent voor DJ Licious geen geheimen. Als ervaren rot heeft hij dan ook al wat meegemaakt en weet hij wat te doen in stresssituaties. Welke kandidaat bezwijkt er onder de druk en wie zijn de drie beste dj’s die doorstoten naar de finale?



=> Finale – woensdag 28 mei op p MNM, VRT MAX en TikTok

​De grote finale in immersive club WOOM in Antwerpen zie en hoor je op woensdag 28 mei van 16 tot 18 uur, live op MNM, VRT MAX en TikTok. Stem op jouw favoriet en bepaal mee wie MNM Start to dj 2025 wint.



De kandidaten

Sommige kandidaten hebben nog maar weinig ervaring, anderen een pak meer. Maar alle twaalf brengen ze verschillende, indrukwekkende vaardigheden naar de decks.



Aghatixx – d’Artagnan Van den Eynde (22, m, Kontich): studeert event- en projectmanagement. Hij is geboren met een gehoorprobleem, maar maakt toch zijn droom waar. Anderen wil hij inspireren om hetzelfde te doen.



Chanelle – Chanelle Cissé (28, v, Gent): werkt in de auto-industrie en ziet deze wedstrijd als een herstart van haar dj-carrière. Ze wil weer van nul beginnen en een sterke identiteit definiëren.



DINO – Nore Lauwers (24, v, Turnhout): werkt als opvoeder en mixt als een van de weinigen op key. Ze houdt van muziek die je kunt meezingen en draait vaak ‘wijvenschijven’, zoals ze het zelf noemt.



DJ Elijahman – Elie De Roeck (24, m, Vilvoorde): is lasser en beschikt over flink wat dj-ervaring, heeft ook een eigen nummer geproduceerd. Hij stond al op de Core Stage van Tomorrowland.



DJ Myssa – Noah Missakidi (16, m, Mortsel): zit in het middelbaar en heeft de passie doorgekregen van zijn vader, die veel in Zuid-Afrika heeft gedraaid. Hij speelt ook gitaar en schrijft zelf liedjes.



DJ Sef sansT – Sef Daponte (18, m, Wijnegem): studeert handelsingenieur en nam in 2023 al een deel aan MNM Start to dj. Hij wil graag in de voetsporen van zijn vader treden, die ook dj is.



FLOW – Floor Zeelmaekers (17, v, Hasselt): studeert communicatie en draait al sinds haar twaalfde, na een dj-kamp. Ze neemt altijd haar ouders mee naar optredens en … haar twee katten.



RedX – Xander Helsen (19, m, Halen): studeert marketing en events en is nog maar een paar jaar dj, maar wordt al vaak geboekt. Voor hem is muziek draaien de beste manier om zijn emoties en gevoelens te uiten.



Ruby XX – Ella Dumon (16, v, Lummen): volgt thuisonderwijs en begon op haar elfde te dj’en door een verjaardagfeestje op de Tomorrowland Academy. Ze schakelt haar vader in om haar bookings te regelen.



Thrills – Gil Nevens (22, m, Aalst): studeert videografie en is een ervaren dj, want draait al twaalf jaar. Vorig jaar was hij tijdens Rock Werchter een van de winnaars van de Talent Takeoff by Jupiler.



Yana Willems – Yana Willems (20, v, Gent): studeert bedrijfsmanagement student en heeft nog maar een tiental keer voor publiek gedraaid. Toen ze op Tomorrowland aan een bar werkte dacht ze: ik wil dj worden.



Yinka OG – Adeyinka Ogunade (18, m, Tielt): studeert industriële wetenschappen en heeft nog heel weinig dj-ervaring, maar is wel de broer van ex-winnaar Tola OG. Die vergezelt hij vaak als fotograaf.



De vakjury

De jury bestaat uit vier specialisten, zelf dj of mc: DJ Licious, Jaël Ost, Michael Amani en MNM-dj Laura Govaerts. Zij onderwerpen de kandidaten aan uitdagende opdrachten en beoordelen hun vaardigheden en creativiteit. Tijdens de finale stemmen ook de MNM-luisteraars en VRT MAX-kijkers mee.



Wie scoort bij MNM Start to dj wacht een mooie toekomst. Ex-deelnemers als 5NAPBACK, MagiK, Mars, Nina Black, Ninette en Tola OG kregen een eigen show op MNM en speelden festivals en clubs in binnen- en buitenland plat.



Mis de spannende zoektocht naar nieuw dj-talent niet. Volg MNM Start to dj 2025 op MNM en VRT MAX!