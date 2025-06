Wie sinds vandaag surft naar radio2.be wordt automatisch doorverwezen naar het vernieuwde Radio 2-kanaal op VRT MAX. Voortaan dé online webbestemming voor alle Radio 2-fans.

De grootste zender van Vlaanderen krijgt bovendien een opfrissing van haar visuele identiteit. Radio 2 in het nieuw dus, op een nieuw kanaal!

Vanaf nu beleven luisteraars alles van Radio 2 via het Radio 2-kanaal op VRT MAX. Om dat te vieren maakt Radio 2 deze week radio vanop het water. Margaux van de regio vaart elke dag met een bekende verrassingsgast op het Radio 2-kanaal,dwars door Vlaanderen.

Rino Ver Eecke, netmanager Radio 2: 'Radio 2 is en blijft de grootste zender van Vlaanderen, met warme dj-stemmen en vertrouwde programma’s die je dag mooier maken. We brengen regionaal nieuws en verhalen van bij jou in de buurt, recht uit het hart van de mensen die het meemaken. Met onze vernieuwde frisse uitstraling en energieke stijl wordt de levendigheid van Radio 2 perfect weerspiegelt. Via het Radio 2-kanaal op VRT MAX ben je altijd verbonden met ons, met live radio, video, podcast of herbeluisteren. Elke dag telt voor twee, nu ook digitaal en overal ter wereld. Altijd welkom trouwens.'

Welkom op het Radio 2-kanaal: vaar mee met Margaux dwars door Vlaanderen!

Er is vanaf nu het Radio 2-kanaal op VRT MAX en bovendien vaart Radio 2 voor één week op het Radio 2-kanaal dwars door Vlaanderen. Van dinsdag 10 juni tot vrijdag 13 juni vaart Margaux van de Regio het kanaal zelf af. Alleen... Hoe? In een kano, pedalo of stoomboot? Elke ochtend ontdekt Margaux samen met de luisteraars het vervoersmiddel waarmee ze het kanaal afvaart. Ann en Daan zijn haar trouwste supporters langs de zijlijn, maar ze krijgt ook de hulp van enkele bekende verrassingsgasten. Wie dat zijn, ontdekken de luisteraars elke dag samen met Margaux tijdens 'Goeiemorgen Morgen!'.

Het parcours van Margaux:

Dinsdag 10 juni: Leopoldsburg - Kanaal naar Beverlo

Woensdag 11 juni: Herentals - Kempens Kanaal

Donderdag 12 juni: Leuven - Leuvense Vaart

Vrijdag 13 juni: Lokeren - Daknambrug tot Klein-Sinaai

Vaar op zaterdag 14 juni mee met de Radio 2 Feestboot

Om de week feestelijk af te sluiten, gaat op zaterdag 14 juni de Radio 2 Feestboot te water op het kanaal tussen Brugge en Zeebrugge. Ann Reymen en Daan Masset gooien de trossen los en bouwen onderweg, samen met de luisteraars en andere Radio 2-dj's, een exclusief feestje. Belle Perez zal er alvast bij zijn en treedt live op op de boot.

Luisteraars kunnen vanaf vandaag alles zien en horen via het Radio 2-kanaal op VRT MAX.