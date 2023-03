Welke 5 bekende Vlamingen kruipen 'In bed met Anke'? Sven zoekt het samen met de Joe-luisteraars uit!

Bij wie is Anke Buckinx blijven slapen? Vanaf maandag 13 maart lanceert radiozender Joe 'In bed met Anke'. Iedere dag stelt een andere bekende Vlaming zijn of haar huis open voor Joe-dj Anke. Bij wie ze verblijft, weet voorlopig niemand.

Het is aan Sven Ornelis om samen met de Joe-luisteraars te achterhalen waar ze de nacht doorbrengt. Elke ochtend tussen 6.00 en 8.30 uur geeft Anke enkele cryptische tips die de luisteraars op weg kunnen helpen. Om 9.00 uur volgt de grote onthulling en maken ze radio met drie: Sven in de radiostudio en Anke met de gastvrije bekende Vlaming in haar of zijn huis. Het ideale moment voor een openhartige babbel en een intieme inkijk in hun privéleven.

'Ik heb heel veel zin om mijn valiesje te pakken en elke nacht in een ander bed te belanden (lacht)! Mijn kinderen vinden het wel wat gek dat ik elke dag bij iemand anders ga slapen, maar het zijn zotte namen en ik ben benieuwd naar de verhalen die ik ga horen en ga kunnen delen met onze luisteraars. Ook al is het wat raar dat ik alles achter de rug van Sven moet doen, toch kijk ik ernaar uit. Let’s go!”, vertelt Anke “Het gaat raar zijn om zonder Anke in de studio te staan, maar ik ben wel heel benieuwd wie Anke een bed gaat aanbieden. Ik weet van niks en ben klaar om het spel samen met onze luisteraars te spelen', vult Sven aan.

Vijf dagen lang, van maandag 13 tot vrijdag 17 maart, start elke ochtend om 6.00 uur de zoektocht naar de bekende Vlaming die Anke een bed voor de nacht gaf. De spannende ontknoping en verhalen zijn elke dag tussen 6.00 en 10.00 uur te horen bij Joe, via Joe.be of de Joe-app en op de socials van Joe. De luisteraar die kan achterhalen bij wie Anke de nacht doorbracht, wint bovendien een queensize boxspring bed.

'In Bed met Anke', van maandag 13 tot vrijdag 17 maart tussen 6.00 en 10.00 uur bij Joe.