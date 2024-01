Week van de Belgische Muziek bij Play Nostalgie

Van maandag 22 tot en met zondag 28 januari klinkt Play Nostalgie lekker Belgisch. 'Het zijn niet enkel frietjes, pralines en bier waar we als Belgen fier op mogen zijn... Wij maken hier ook geweldig goeie muziek. Daarom trakteert Play Nostalgie tijdens 'De Week van de Belgische Muziek' de luisteraars graag op de mooiste classics uit de Belgische popgeschiedenis', vertelt Station Manager Jo Nachtergaele.

'Zo zijn de populaire non-stop blokken 'Simply The Best' vanaf maandag 22 januari volledig Belgisch en op vrijdag is er een speciale editie van 'Viva Vinyl Belgisch'. Uiteraard kijken we ook erg uit naar de​ exclusieve Play Nostalgie Showcase op vrijdag. In Play Zuid Antwerpen ontvangen we dan één van de allergrootste dames uit de Belpop: Axelle Red.'

Het meest in het oog springende initiatief is allicht 'Made In Belgium'. DJ Larissa klopt aan bij onze Franstalige zusterzender Nostalgie Belgique en laat hen kennismaken met o.a. Metejoor en Pommelien Thijs. Larissa: 'Omgekeerd heb ik in mijn avondshow collega Jean-Marie De Bol te gast, die ons laat kennismaken met een aantal Franstalige artiesten. We kennen allemaal wel Stromae en Angèle, maar er is best wel meer moois te beluisteren aan de andere kant van de taalgrens. Net daarom wordt 'Made In Belgium' zo plezant om naar te luisteren.'

Tot slot focust ook 'De Playlist', de muzikale talkshow op zondagochtend, op Belgische muziek met Johan Verminnen en Sabien Tiels als centrale gasten.

'Simply the Best Belgisch', ma – vr 9.00 tot 10.00 uur ​

​'Made In Belgium', ma – do, 19.00 uur

​Axelle Red Showcase, vr 20.00 uur in Play Zuid (tickets enkel te winnen bij Play Nostalgie)

​'Viva Vinyl Belgisch', vr 19.00 uur

'​De Playlist', zo 9.00 – 11.00 uur