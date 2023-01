Week van de Belgische muziek bij Nostalgie

Vanaf maandag 30 januari t.e.m. zondag 5 februari klinkt Nostalgie lekker Belgisch. Met veel Belgische classics waar je blij van wordt, een 'BEL-spel' en het verbindende 'Bij de Buren/Chez les Voisins', in samenwerking met de collega's van Nostalgie Belgique.

Nostalgie Station Manager, Jo Nachtergaele: 'Vlaamse radioluisteraars kennen dan wel Angèle en Stromae maar veel verder reikt onze kennis niet als het gaat over de recentere generatie artiesten uit Wallonië of Brussel. Aan de andere kant van de taalgrens is dat net hetzelfde. In 'Bij de Buren / Chez les Voisins' gaat onze Larissa Roose vijf Vlaamse artiesten voorstellen aan de Franstalige luisteraars. Jean-Marie De Bol laat dan weer onze luisteraars elke dag kennismaken met een Brussels of Waals talent dat absoluut de moeite waard is.'

'Bij de Buren / Chez les Voisins' hoor je elke weekdag bij 'Astrid in de Ochtend', tussen 6.00 en 9.00 uur.

Daarna volgt 'Simply the Best Belgisch': het zeer gesmaakte non-stop uurtje gevuld met de beste nummers klinkt speciaal voor deze week door en door Belgisch.

Doorheen de hele programmering kan je meedoen met het 'BEL-spel', een kort kwisje met geweldige artiesten en nummers van bij ons. De winnaars krijgen een jaar gratis frietjes. Op en top Belgisch dus!

Op vrijdag 3 februari draait Domi vanuit zijn platenkast een 'Viva Vinyl Belgisch', waarin je ongetwijfeld enkele Belgische pareltjes zal geserveerd krijgen die minder vaak op radio te horen zijn.