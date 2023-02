'Waar is zuster Gabrielle?': VRT NWS onderzoekt verdwijningszaak uit 1982

Bijna exact 41 jaar geleden, in de nacht van 4 op 5 maart, verdween Germaine Robberechts, beter bekend als zuster Gabrielle of 'de Gabbe', zoals haar leerlingen in het Sint-Vincentiusinstituut haar noemden.

Zuster Gabrielle was een buitenbeentje in het klooster van Dendermonde. Ze was erg populair bij haar leerlingen, speelde drum in de kelder van het klooster, en reed ook als één van de weinige zusters met de auto. Maar plots verdween ze. ​ Tot op de dag van vandaag is ze spoorloos.

VRT-justitiejournalist Philip Heymans, die zelf uit Dendermonde komt, is al jaren gefascineerd door het verhaal.

Philip Heymans: 'Sinds ik podcasts maak, ben ik gaan beseffen dat dat het ideale medium is om de zaak van zuster Gabrielle uit te zoeken. Is ze werkelijk vermoord door de priester-directeur van het klooster, zoals al zo lang wordt gefluisterd? Moest ze hem naar orgieën brengen, en dreigde ze dat uit te brengen? Waarom heeft het gerecht de zaak nooit opgelost? Is er sprake van een doofpotoperatie? En kunnen we nog achterhalen waar het lichaam van zuster Gabrielle zich bevindt?'

De voorbije twee jaar sprak Philip Heymans met tientallen mensen, on en off the record. Familieleden van zuster Gabrielle én van de hoofdverdachte. Oud-speurders, oud-leerlingen en collega-leerkrachten. Voor sommigen was het de eerste keer dat ze met een journalist wilden spreken. Zo kon Heymans de medezusters uit het klooster van Dendermonde interviewen. Hij dook ook in de archieven en kreeg verschillende nieuwe tips binnen. En het bisdom Gent en het Parket-Generaal gaven voor het eerst wat openheid over de zaak.

Philip Heymans: '1982 blijkt een heel andere tijd te zijn geweest dan 2023. Maar eigenlijk geven zowel de Kerk als het Parket toe dat ze deze zaak helemaal anders hadden moeten aanpakken.'

