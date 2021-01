VTM zwaait 'Sara' uit met extralange ontknoping

Foto: VTM - © DPG Media 2020

In het voorjaar van 2020 veranderde plots alles. Corona greep om zich heen en 'Familie' moest vroegtijdig het seizoen beŽindigen. Als 'noodoplossing' diepte VTM de telenovelle 'Sara' terug op uit het archief. Een schot in de roos!

Van het voorjaar tot eind van de zomer van 2020 vulde de telenovelle 'Sara' uit 2007 het tijdslot van 'Familie' om 20.00 uur in. Toen 'Familie' in het najaar van 2020 terugkeerde, verhuisde de reeks naar de vooravond. Zowel om 20.00 uur als in het tijdsslot voor 'VTM NIEUWS' scoorde de telenovelle met Veerle Beatens in de hoofdrol enorm goed. Steevast een een top 10-plaats en gemiddeld een half miljoen kijkers met af en toe een ferme uitschieter.

Van de nieuwe telenovelle, 'Lisa', die maandag start verwacht VTM minstens even goede resultaten. En de sterren staan alvast gunstig, want het moge duidelijk wezen dat het Vlaamse publiek het genre telenovele herontdekt heeft.

Maar eerst moet het verhaaltje van 'Sara' nog afgerond worden. En dat doet VTM nu zondag om 20.30 uur, na 'De Zonen van Van As', met een extra lange aflevering.

Zondag 24 januari 2021 om 20.30 uur: aflevering 196

Modejournaliste Brenda maakt haar opwachting in het atelier van Présence, gewapend met het artikel dat ze over Nils collectie heeft geschreven. Jakob wil een vervolg breien aan gisteren en hij wacht Sara met een prachtig boeket bij Présence op. Advocate Nicky dringt bij Alexander aan om zich vandaag nog aan te geven bij de politie. Michèle en Lieven zetten met pijn in het hart een punt achter hun samenwerking. Simon vindt het dagboek van Sara. Kan hij aan de verleiding weerstaan?

Zondag 24 januari 2021 om 21.00 uur: de ontknoping

Ellen en Patrick zijn klaar voor een nieuwe start en willen graag een paar weken in Amerika rondtrekken, als een soort van huwelijksreis. Lieven weet zowel Sara als Michèle aangenaam te verrassen. Dit kan niet van Simon worden gezegd. Hij verstoort niet alleen het romantisch etentje van Sara en Jakob, hij blijkt ook in haar dagboek te hebben gelezen. Voor haar is dit de zoveelste teleurstelling, maar zonder twijfel de allergrootste. Het voelt werkelijk alsof Simon haar ziel heeft afgepakt. Het is dan ook zeer de vraag of Simon ooit nog haar hart zal kunnen terugwinnen.

Maar VTM blijft de fans verwennen. Hier lees je alles wat je moet weten over de gloednieuwe telenovelle 'Lisa'. Check hieronder alvast de eerste beelden!

De nieuwe telenovelle 'Lisa' begint er maandag aan met een extralange pilootaflevering om 20.40 uur, na 'Familie'. Daarna is er elke dag van maandag tot vrijdag een nieuwe aflevering om 18.30 uur.

Benieuwd wat er in de eerste week van 'Lisa' te gebeuren staat? Hou dan zondag TVvisie in de gaten. We bereiden je uitgebreid voor op de allernieuwste fictieserie.

LEES OOK: Dit is de titelsong van de nieuwe VTM-telenovelle 'Lisa'

'Sara' (finale!), zondag 24 januari om 20.30 uur op VTM.

'Lisa', maandag 25 januari om 20.40 uur en daarna elke werkdag om 18.30 uur op VTM.



Lees ook: