VTM zoekt koppels met een baksteen in de maag - OPROEP

Verbouw een huis en win een thuis. Dat is het idee achter het nieuwe VTM-programma 'Huis Gemaakt'. Daarin halen jonge koppels hun beste verbouwskills boven om een indrukwekkende prijs in de wacht te slepen: een eigen huis.

Een thuis bouwen wordt voor jonge koppels alsmaar moeilijker, omdat ze vaak niet over voldoende financiële middelen beschikken. Tegelijk staan er overal in Vlaanderen verborgen vastgoedparels te wachten om door verbouwers onder handen genomen te worden.

In 'Huis Gemaakt' gaan jonge koppels de strijd aan met elkaar om elk een verschillend, fascinerend huis van onder tot boven te verbouwen met duurzaamheid als uitgangspunt. Het koppel dat zijn woonst met de grootste meerwaarde weet te verbouwen, krijgt het cadeau.

'Huis te geef'. Die boodschap staat af te lezen in de voortuin van een oude woonst met een grote cadeaustrik errond, die het decor vormt voor de oproepspot van 'Huis Gemaakt'.

De opnames zijn voorzien voor het najaar, wanneer het programma op tv komt, zal later worden bekend gemaakt.

Meedoen? SCHRIJF JE HIER IN!

Een thuis bouwen wordt voor jonge koppels alsmaar moeilijker, omdat ze vaak niet over voldoende financiŽle middelen beschikken. Tegelijk staan er overal in Vlaanderen verborgen vastgoedparels te wachten om door verbouwers onder handen genomen te worden. In Huis Gemaakt gaan jonge koppels de strijd aan met elkaar om elk een verschillend, fascinerend huis van onder tot boven te verbouwen met duurzaamheid als uitgangspunt. Het koppel dat zijn woonst met de grootste meerwaarde weet te verbouwen, krijgt het cadeau. 'Huis te geefí. Die boodschap staat af te lezen in de voortuin van een oude woonst met een grote cadeaustrik errond, die het decor vormt voor de oproepspot van Huis Gemaakt. Koppels met een baksteen in de maag kunnen zich vanaf nu inschrijven via vtm.be. De opnames van Huis Gemaakt gaan dit najaar van start. Wanneer het programma te zien zal zijn bij VTM, wordt later bekendgemaakt.

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!