VTM sluit de zomer af met flinke injectie good vibes in dagelijkse quiz 'De Positivo's'

Foto: VTM © DPG Media 2020

Het zijn lastige tijden en dus kunnen we er maar beter de sfeer in houden. VTM doet dat vanaf maandag 24 augustus met een last-minute vrolijke uitsmijter om de zomer af te sluiten.

In de actuaquiz De Positivo’s gaan drie bekende panelleden in een zomerse setting met een hoog pop-up gehalte van maandag tot donderdag enkele weken op zoek naar het beste nieuws van de dag, bij wijze van tegengif om de rest van 2020 wat te vergeten.

In de eerste uitzendweek bewijzen bekende gezichten als William Boeva, Julie Van den Steen, Jade Mintjens en Lotte Vanwezemael dat er elke dag nog meer dan genoeg goed nieuws is om een glimlach op ons gezicht te toveren. Een half uur lang negeren ze alle kommer en kwel of tonen ze juist aan dat aan elke tegenslag ook een goede kant te vinden valt. Ze serveren een frisse, snelle quiz met de speciaal ingehuurde über-positivo Jelle Cleymans als verrassende spelleider.

Jelle Cleymans: ''Never waste a good crisis', zeggen ze soms. Corona bezorgt ons veel ellende maar biedt hier en daar ook kansen. Het programma-idee is bij enkele makers spontaan ontstaan die zélf ook nood hadden aan een portie positiviteit in deze corona-tijden. De Positivo's wordt niet met grootse technische middelen gemaakt, maar wel - en dat vind ik veel belangrijker - met een kleine gemotiveerde ploeg die enorm veel goesting heeft om er een lap op te geven en de zomer op een positieve manier af te sluiten. Ik besef dat ik een verrassende naam ben voor dit programma maar als nieuwsjunk en iemand voor wie het glas altijd halfvol is, is De Positivo’s op mijn lijf geschreven. Het ritme van een dagelijks programma is spannend maar ik heb er super veel zin in, een mens moet in het leven al eens 'Spring'-en, nietwaar?'

'De Positivo's', maandag 24 augustus om 22.30 uur, dinsdag, woensdag en donderdag om 22.00 uur bij VTM.