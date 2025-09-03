VTM NIEUWS-sportanker Lies Vandenberghe wordt weer even nieuwslezeres bij Qmusic

Qmusic-nieuwslezeres 'Delphine Van Het Nieuws' verwacht haar tweede kindje. Dat betekent dus ook dat Q'dj's Maarten & Dorothee tijdelijk op zoek moeten naar een waardige vervanger. En of ze die vonden: niemand minder dan VTM NIEUWS-sportanker Lies Vandenberghe zal tijdens Delphines zwangerschapsverlof elke ochtend het nieuws van de dag naar de Q-luisteraars brengen.

Met deze opvallende versterking klinkt een vertrouwde stem bij Qmusic, waar Lies voor haar overstap naar VTM NIEUWS als vaste nieuwslezeres te horen was. Lies blijft haar werk als sportanker gewoon combineren met haar tijdelijke terugkeer bij Q. Bovendien blijft ze grote sportinterviews voor HLN verzorgen. Een drukke agenda dus, maar eentje die Lies met de glimlach invult.

Lies Vandenberghe: 'Tijdens mijn laatste weken als Q-nieuwslezeres zaten we midden in de coronaperiode. Dat was geen fijne tijd om te werken, dus ik ben blij dat ik het nu nog eens ten volle kan herbeleven. Ik blijf gewoon aan de slag als sportanker, maar kan ’s avonds wél aan de schoolpoort van de kinderen staan. Daar kijk ik ook naar uit. En Maarten mag ‘s ochtends de boterhammendozen maken (lacht)'

Lies las deze ochtend al één keer het nieuws voor. Vervolgens was het aan de luisteraars om te raden wiens stem ze net gehoord hadden. Met namen zoals Birgit Van Mol en Cathérine Moerkerke dachten ze alvast in de juiste richting, maar uiteindelijk kwam - niet geheel toevallig - Maarten Breckx, de partner van Lies, met het juiste antwoord.