Q-dj’s Maarten & Dorothee mogen 100.000 euro weggeven als… ze blind 'Het Contract' tekenen
Er was eens… Astrid Coppens als eerste prooi in het sprookjesbos van de 'Gebroeders Coppens'
Kürt Rogiers geeft overlevers een stem in 'Tussen Leven en Dood'

VTM NIEUWS-sportanker Lies Vandenberghe wordt weer even nieuwslezeres bij Qmusic

woensdag 3 september 2025
Foto: Qmusic - © DPG Media 2025

Qmusic-nieuwslezeres 'Delphine Van Het Nieuws' verwacht haar tweede kindje. Dat betekent dus ook dat Q'dj's Maarten & Dorothee tijdelijk op zoek moeten naar een waardige vervanger. En of ze die vonden: niemand minder dan VTM NIEUWS-sportanker Lies Vandenberghe zal tijdens Delphines zwangerschapsverlof elke ochtend het nieuws van de dag naar de Q-luisteraars brengen.

Met deze opvallende versterking klinkt een vertrouwde stem bij Qmusic, waar Lies voor haar overstap naar VTM NIEUWS als vaste nieuwslezeres te horen was. Lies blijft haar werk als sportanker gewoon combineren met haar tijdelijke terugkeer bij Q. Bovendien blijft ze grote sportinterviews voor HLN verzorgen. Een drukke agenda dus, maar eentje die Lies met de glimlach invult.


Lies Vandenberghe: 'Tijdens mijn laatste weken als Q-nieuwslezeres zaten we midden in de coronaperiode. Dat was geen fijne tijd om te werken, dus ik ben blij dat ik het nu nog eens ten volle kan herbeleven. Ik blijf gewoon aan de slag als sportanker, maar kan ’s avonds wél aan de schoolpoort van de kinderen staan. Daar kijk ik ook naar uit. En Maarten mag ‘s ochtends de boterhammendozen maken (lacht)'

Lies las deze ochtend al één keer het nieuws voor. Vervolgens was het aan de luisteraars om te raden wiens stem ze net gehoord hadden. Met namen zoals Birgit Van Mol en Cathérine Moerkerke dachten ze alvast in de juiste richting, maar uiteindelijk kwam - niet geheel toevallig - Maarten Breckx, de partner van Lies, met het juiste antwoord.



K3 - K3 Show Zeesterren (CD | DVD)
CD
Justin Bieber - Swag (CD)
CD
Danny Vera - DNA (LP) (Coloured Vinyl)
CD
Persbericht Qmusic
https://qmusic.be/
Meer artikels over Qmusic
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

TVV Familie 2025 KÃ¼rt Rogiers (Lars)

Tijdens haar werk in Delhaize Antwerpen-Zuid wordt poetsvrouw Marina aangevallen met zuur. Met steun van Kürt vindt ze kracht bij een lotgenotengroep. Helikopterpiloot Brian beleeft op zijn eerste dag in Nieuw-Zeeland een ramp. En bij de KSA-afbraak raakt Damon zwaargewond.

'Tussen Leven en Dood', om 21.50 uur op VTM.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 11:00
    Zomerbeelden
    06:00
    In bed met Olly
  • 09:00
    Zomerbeelden
    06:00
    Radio 2 op VRT Canvas: Goeiemorgen Morgen!
  • 11:45
    Casper en Emma
    05:55
    Geen uitzending
  • 11:45
    Familie
    05:00
    Geen uitzending
  • 10:55
    Geen uitzending
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 11:30
    Parks and Recreation
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 10:00
    Geen uitzending
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 11:15
    Beverly Hills, 90210
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 10:00
    Joe
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 11:00
    Geen uitzending
    06:00
    Team Ochtend
  • 11:45
    NCIS
    02:05
    NCIS: Hawaii
  • 11:30
    Cops
    02:25
    The Fresh Prince of Bel-Air
  • 11:05
    Kavos Weekender
    02:35
    Olivia Attwood: The Price of Perfection
  • 10:45
    Murdered in Paradise
    05:00
    Geen uitzending
  • 10:00
    Herhalingslus
    20:00
    Z-Nieuws
  • 11:41
    Zo doe je het!
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 11:30
    Lekker Messy
    02:30
    De Garde van Gert
  • 11:00
    Death in Paradise
    02:00
    Where the Wild Men Are With Ben Fogle
  • 11:15
    American Pickers
    02:30
    First Dates Australia
  • 11:40
    NOS Journaal
    05:50
    Nederland in Beweging
  • 11:10
    Vroege Vogels
    07:00
    NOS Journaal met gebarentaal
  • 11:45
    Pipi, Pupu & Rosemarie
    02:25
    Jojanneke en de sextortiontapes