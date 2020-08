VTM kleurt vanaf vandaag je dag én ook letterlijk het straatbeeld - VIDEO

Foto: VTM © DPG Media 2020

De gloednieuwe zenders VTM 2, VTM 3 en VTM 4 zijn vandaag, maandag 31 augustus, uit de startblokken geschoten en zijn samen met familiezender VTM klaar voor een kleurrijk najaar. De iconische baseline 'VTM kleurt je dag' is vanaf vandaag ook terug van weggeweest.

Met maar liefst 19 nieuwe Vlaamse lokale programma’s, topfilms, series en classics bieden de zenders voor elk wat wils. VTM blijft staan voor familie-entertainment en belooft dit najaar zowel verrassende nieuwigheden, must see-tv als beproefde successen en straffe factual. Bij VTM 2 zit je goed voor pittige reality en Vlaamse programma’s met een spreekwoordelijke dosis ‘peper’. Bij VTM 3 is er elke dag een topfilm en VTM 4 staat voor de beste actie en classics. En natuurlijk is dit alles ook beschikbaar op VTM GO.



VTM kleurt vanaf vandaag letterlijk het straatbeeld

VTM kleurt vanaf vandaag opnieuw je dag én ook letterlijk het straatbeeld. Zo zijn VTM, VTM 2, VTM 3 en VTM 4 voortaan ook te zien op de bus, aan de ingang van de bioscoop of langs de baan tijdens een autorit op weg naar huis. De branding van de VTM-merken is in handen van GEDEON en At The Table vertaalde deze nieuwe look & feel naar een kleurrijke outdoor campagne.



