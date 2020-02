VTM-journalist Faroek Özgünes en collega tijdlang opgepakt in Ivoorkust

Misdaadjournalist Faroek Özgünes is enkele uren opgepakt in Abidjan, Ivoorkust. Faroek was daar samen met collega-reporter Marieke Lust om in opdracht van 'Telefacts' een reportage te maken over het Duivelskoppel, Hilde Van Acker en Jean-Claude Lacote.

Zij zaten in Abidjan in de cel, in afwachting van hun uitlevering naar België. Sinds vanochtend zijn ze weer in ons land.

Faroek Özgünes en zijn collega waren aan het filmen in de buurt van de gevangenis waar Van Acker en Lacote opgesloten zaten voor een moord in 1996, toen ze werden benaderd door het Ivoriaanse leger. Beiden werden opgepakt en naar de gevangenis gebracht om daar ondervraagd te worden. Urenlang was er geen contact tussen de journalisten en de redactie van VTM NIEUWS omdat hun gsm’s in beslag waren genomen.

VTM NIEUWS contacteerde onmiddellijk Buitenlandse Zaken en de Belgische ambassade in Ivoorkust. Zij konden Özgunes en Lust opsporen in de MACA-gevangenis, waar ook Van Acker en Lacote opgesloten zaten. Ze eisten de onmiddellijke vrijlating van de journalisten en enkele uren later waren Özgunes en Lust weer op vrije voeten.

'Even leek het alsof ik hun plaats zou innemen in gevangenis'

Faroek vertelt dat ze enkel en alleen vastzaten omdat ze een stand-up in de straat aan het opnemen waren waarbij de gevangenis op de achtergrond stond. 'We werden overgebracht naar een lokaal waar op een bepaald moment Van Acker en Lacote ook naartoe gebracht werden. Ze waren klaar om overgebracht te worden naar de Gendarmerie Nationale voor hun uitlevering vanavond. We hebben dus de kans gehad om even met hen te praten en te vragen hoe het met hen is.'

Volgens Faroek had het Duivelskoppel intussen zelf ook al vernomen dat ze zouden uitgeleverd worden. 'Hilde kon het nog niet geloven, ze wilde het eerst met haar eigen ogen zien gebeuren. Lacote zag er heel slecht uit en kon het ook niet helemaal vatten. Hij denkt dat hij niet in staat is om die reis te maken.'

Toch was het even een spannend moment voor de journalisten. 'Het was vrij verrassend dat we plots in dezelfde ruimte zaten', vertelt Faroek. 'Het leek bijna alsof wij hun plaats zouden innemen in de gevangenis. Zo voelde het toch wel eventjes aan.'

Bron: Het Laatste Nieuws