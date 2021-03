VTM en VTM GO brengen waargebeurde fictiereeks van en over studenten die aanslagen Zaventem meemaakten

Op 22 maart 2021 is het exact vijf jaar geleden dat de luchthaven van Zaventem werd opgeschrikt door een terroristische bomaanslag. Die ochtend zouden de laatstejaarsstudenten van het Sint-Ritacollege in Kontich op reis vertrekken naar Rome.

Tot er vlak voor hun vertrek twee bommen tot ontploffing kwamen in de vertrekhal. Een traumatische gebeurtenis die de studenten de jaren nadien stap voor stap een plaats probeerden te geven. Twee van hen, Jaap Van Veen en Tim Tielemans, die ondertussen ook school liepen aan het Ritcs, goten hun verhaal in een fictiereeks: '22/3: Wij waren daar'. De reeks van 6 korte afleveringen is vanaf donderdag 18 maart in preview te bekijken op VTM GO en wordt op zaterdag 20 maart om 21.55 integraal uitgezonden bij VTM.

'22/3: Wij waren daar' vertelt een fictief verhaal, gebaseerd op echte ervaringen en emoties van studenten die erbij waren tijdens de aanslagen in Zaventem. Het verhaal start in de vertrekhal, waar de Romereis van de studenten abrupt wordt opgeschrikt door een bomaanslag. Hoewel de leerlingen heelhuids uit de vertrekhal geraken, moet elk van hen op zoek gaan naar een manier om dit trauma te verwerken. Het wordt een weg met heel wat hindernissen, die gepaard gaat met de nodige pijn, liefde en vriendschap. In '22/3: Wij waren daar' worden zes fictieve leerlingen gevolgd gedurende de week na de gebeurtenissen. Uiteindelijk zullen ze troost vinden bij elkaar en samen nieuwe plannen smeden.

Marleen Merckx speelt voor het eerst aan de zijde van dochter Britt

Naast de zes hoofdpersonages die vertolkt worden door jong talent Jonathan Michiels, Zita Windey, Idries Bensbaho, Pepijn Vandelanotte, Sofia Ferri en Britt Das, telt de cast van '22/3: Wij waren daar' nog heel wat bekende namen. Zo staat Marleen Merckx ('Thuis') voor het eerst op de set met haar dochter Britt en spelen zij ook in de reeks moeder en dochter. Daarnaast zijn er rollen weggelegd voor o.a. Bas Van Weert, Tom Ternest, Marc Stroobants, Els Beatse, Hans Van Cauwenberghe, Eva Binon en Alejandra Theus.

Ook de muziek in '22/3: Wij waren daar' trekt de aandacht. De eindsong die in de slotaflevering te horen is, is van de hand van Camille Dhont. Zij schreef het nummer '9 seconden' speciaal voor de reeks, geïnspireerd op het verhaal en de getuigenissen van degenen die erbij waren tijdens de aanslagen in Zaventem.

Bekijk hier de eerste beelden van '22/3: Wij waren daar':

De hoofdpersonages

Alex, gespeeld door Jonathan Michiels ('wtFOCK')

Alex is een typisch voorbeeld van een nonchalante 18-jarige. Hij leeft van dag tot dag, maakt zich niet druk over de toekomst en heeft veel aanzien op school. Sinds zijn zestiende heeft hij een relatie met Ellen. Maar de laatste maanden merkt Alex dat ze niet meer op dezelfde golflengte zitten. Wanneer de bom ontploft, geraakt Alex vast te zitten tussen het puin. Hij kan zich niet meer verplaatsen, maar krijgt gelukkig hulp van Yassin. De dagen in het ziekenhuis geven hem tijd om na te denken over zijn relatie met Ellen en zijn toekomstplannen.

Ellen, gespeeld door Zita Windey (student drama aan het LUCA)

Ellen heeft al twee jaar een relatie met Alex. De laatste tijd stoort ze zich steeds meer aan zijn nonchalante houding. Wanneer de bom in de vertrekhal ontploft, zet Ellen het op een lopen. Ze ziet Alex onder het puin liggen, maar loopt puur uit instinct verder in plaats van hem te helpen. Deze beslissing zorgt al snel voor een groot schuldgevoel en uit schaamte durft ze Alex niet onder ogen komen. Hoewel ze normaal gezien sterk in haar schoenen staat, trekt ze zichzelf sinds de aanslag steeds meer in twijfel.

Yassin, gespeeld door Idries Bensbaho (Grond, Cool Abdoul)

Yassin is een mature jongen. Hoewel hij op school een van de weinige islamitische leerlingen is, heeft hij nooit het gevoel gehad dat medeleerlingen hem anders bekijken. Op school trekt hij vooral op met Tom. Na de aanslagen merkt Yassin dat enkele leerlingen hun oordeel klaar hebben over hem. Vrienden waar hij van dacht dat ze hem zouden steunen, blijken nu ook in veralgemeningen te vervallen. In Zaventem heeft Yassin zijn klasgenoot Alex van onder het puin geholpen en hem zo gered.

Tom, gespeeld door Pepijn Vandelanotte ('Nest', '10 Songs for Charity')

Tom is een sportieve 18-jarige die zorgeloos is opgegroeid. Hij wordt in de eerste plaats gedreven door zijn emoties en dit maakt hem soms eerder naïef en minder beredeneerd. Samen met Yassin vormt Tom al sinds de lagere school een ijzersterk duo. Sinds kort heeft Tom een relatie met Floor (Lindsy Dias). Voor beiden is dit hun eerste relatie. Floor zit in een andere klas, die een vroegere vlucht nam en dus wel in Rome is geraakt. In zijn verwerkingsproces mist Tom vooral haar aanwezigheid.

Hanne, gespeeld door Britt Das (student drama aan het LUCA)

Hanne heeft een positieve ingesteldheid. Ze is niet graag alleen en wil zo veel mogelijk omringd worden door haar beste vrienden. Haar omgeving komt op de eerste plaats en daardoor cijfert ze zichzelf soms weg. Dat heeft ze van haar moeder, mevrouw Meyers (Marleen Merckx), die directeur is op haar middelbare school. Na de gebeurtenissen in Zaventem merkt Hanne dat iedereen in zichzelf is gekeerd. Dat maakt haar onzeker. Ze heeft last van angstaanvallen en voelt dat ze nergens terecht kan. Hannes moeder vertrouwt er iets te hard op dat ze alles al een plaats heeft kunnen geven. Ze vraagt haar om met Saar te praten, die sinds de aanslag veel media-aandacht naar zich toe trekt.

Saar, gespeeld door Sofia Ferri ('De Twaalf', 'Aanrijding in Moskou', 'SM-rechter')

Saar is een spring-in-’t-veld. Haar leven staat al van jongs af aan in het teken van spotlights en applaus. Ze neemt vaak deel aan talentenjachten en schoolvoorstellingen. Saar beseft dat dit haar niet door iedereen op school wordt gegund. Haar moeder Veerle (Dahlia Pessemiers) droomt soms meer van dat succes dan Saar zelf. Ze pusht haar in keuzes waar ze zichzelf niet goed bij voelt. Saars beste vriendin zit in een andere klas, die tijdens de aanslag al was aangekomen in Rome. Ze moet het gebeuren dus zonder haar steun verwerken. Wanneer ze plots door de media als boegbeeld van de school wordt benoemd, keren meer mensen haar de rug toe en staat ze er helemaal alleen voor.

Nevenrollen

Bas Van Weert - Philippe

Lindsy Dias - Floor

Marleen Merckx - Mevr. Meyers (moeder Hanne)

Robbert Vervloet - M. Dierickx

Marc Stroobants - Pieter

Els Beatse - Mevr. Van De Vijver

Dahlia Pessemiers - Veerle (moeder Saar)

Tom Ternest - Steven (vader Ellen)

Hans Van Cauwenberghe - Luc (vader Alex)

Alejandra Theus - Verpleegster

Maarten Vancoillie - Maarten (Qmusic)

Eva Binon - LO-leerkracht

Kaatje Peeters - Hilde (moeder Alex)

Ward Bal - Leerkracht

'22/3: Wij waren daar' is van de hand van het studentencollectief Makket, dat bestaat uit Jaap Van Veen, Tim Tielemans, Tim Truyens, Jordi Rottier en Kobe Vangronsveld. De reeks werd gemaakt door Haptic.

'22/3: Wij waren daar', zaterdag 20 maart om 21.55 uur bij VTM en vanaf donderdag 18 maart in exclusieve preview op VTM GO.