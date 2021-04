VTM brengt hulde aan 'de man van 1 miljard smoelen' in 'Viva Vermeire'

Jacques Vermeire, de man die jong en oud aan het lachen brengt, wordt volgende maand zeventig en die verjaardag gaat niet onopgemerkt voorbij. Op zaterdag 8 mei om 20.30 start bij VTM het gloednieuwe programma 'Viva Vermeire', waarin de godfather van de comedy voor één keer wél serieus wordt genomen.

Ras-entertainer Jacques Vermeire bracht het grootste deel van zijn tv-carrière bij VTM door. 'Viva Vermeire' is een compilatie uit zijn succesvolle zaalshows en het leukste uit het VTM- en VRT-archief met zijn vele verschijningen in ontelbare spel-, show- en panelprogramma's. 'Viva Vermeire' gaat op zoek naar de vele levenslessen in het omvangrijke oeuvre van 'de man van 1 miljard smoelen', oftewel Jacques Vermeire himself.

Van zijn televisiedebuut in 'Meester, Hij Begint Weer' tot zijn laatste zaalshow 'Van 7 tot 77': het passeert allemaal de revue. Sketches, stand-upcomedy, sitcom, alsook de legendarische quickies van 'Oei, Jacques', 'Vermeire Explosion' en 'De Jacques Vermeire Show'. Ook de legendarische alter ego’s en typetjes waaraan Jacques de afgelopen dertig jaar gestalte gaf komen nog eens aan bod: Fonske Verzelen, wielerverzorger Mon en wereldkampioen stotteren Jeanke De Visser, maar ook succesvol zakenman John Smolders en DDT kunnen uiteraard niet ontbreken. De kers op de verjaardagstaart zijn Jacques’ hilarische oneliners, in panelshows van 'De Drie Wijzen' tot 'Beste Kijkers'. Met als top of the bill de occasionele Zal ‘t gaan, ja?

Voor de muziek zorgt Jacques zelf, nu eens als de frontman van zijn rock-’n-rollband Kabiaar, dan weer als de ingetogen performer van melancholieke Franse chansons als 'Avoir' of 'Ma Caravane', tot zelfs als tieneridool in de gelegenheidsboyband Explosion. Voor zo'n rijk gevulde carrière zijn slechts twee woorden van toepassing: 'Viva Vermeire'!

'Viva Vermeire', vanaf zaterdag 8 mei elke zaterdagavond om 20.30 uur bij VTM.