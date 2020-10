VTM betuigt medeleven bij overlijden van Gerty Christoffels

VTM heeft het droevige nieuws vernomen dat Gerty Christoffels overleden is en betuigt haar oprechte medeleven. Gerty was vanaf 1995 meer dan 10 jaar lang één van de vaste gezichten van VTM.

Ze presenteerde warme familieprogramma's zoals 'De Surprise Show', 'Trouw Met Mij', 'Wie Van De Drie?' en haar talkshow 'Gerty'. Gerty was in 1998 ook meter van de goeddoelactie Levenslijn. In 2017 was ze nog te zien in 'Hoe Zal Ik Het Zeggen?' en recent ook in 'Wat Een Jaar', waarin ze aan de zijde van Jacques Vermeire terugkeerde naar het jaar 1969.

'Waar Gerty verscheen, werden mensen blij gemaakt of verrast', vertelt Dirk Lodewyckx, algemeen directeur TV, Streaming en Radio bij DPG Media. 'Van bij hun huwelijksaanzoek in 'Trouw Met Mij' tot mensen verrassen in 'De Surprise Show' of niet zo lang geleden in 'Hoe Zal Ik Het Zeggen?'. Meer dan 10 jaar lang heeft Gerty de dag van heel wat Vlamingen gekleurd. We denken met veel warmte terug aan haar grote glimlach, haar unieke talent en de hartverwarmende programma’s die ze bij VTM heeft gemaakt.'

De directie en de medewerkers van VTM en DPG Media betuigen hun steun aan de familie en vrienden van Gerty Christoffels.

Bekijk het fragment van Gerty in 'Hoe Zal Ik Het Zeggen?' uit 2017:





