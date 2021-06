VTM 2 gaat samen met Regi op zoek naar een straffe stem in 'Regi Academy'

Na monsterhits met Jaap Reesema, Olivia Trappeniers, Camille Dhont en Milo Meskens, gaat Regi Penxten dit najaar samen met VTM 2 op zoek naar een nieuwe straffe stem die dé ster wordt van zijn volgende single.

'Regi Academy' volgt exclusief de grote zoektocht en geeft een unieke inkijk in het doen en laten van één van Vlaanderens grootste hitmakers. En alsof dat nog niet genoeg is beleeft de winnaar van 'Regi Academy' op zaterdag 30 oktober een ongeziene vuurdoop in de grootste concertzaal van ons land: het Sportpaleis.

Met de camera in hun kielzog slaan Regi en zijn team deze zomer hun tenten op aan het Q-Beach House in Oostende. Vanop het strand zal een vierkoppige jury, waaronder Regi zelf, één en al oor zijn voor de prestaties van de kandidaten. Welk nog onbekend talent staat samen met Regi op het podium van een bomvol Sportpaleis voor één van de muzikale hoogtepunten van het jaar? En wie zal samen met onder andere Jaap Reesema en Olivia Trappeniers de pannen van het dak zingen tijdens Regi's eerste solo-concert?

Regi: 'Ik ga deze zomer op zoek naar een ongeslepen diamant. De Regi Academy wordt een once-in-a-lifetime leerschool voor iedereen met een unieke stem en présence. De winnaar duikt met mij in de studio en wordt de stem én ster van mijn nieuwe single. En op 30 oktober gaan we samen knallen in het Sportpaleis.'

Bekijk hier de oproep:

Iedereen (M/V/X) kan zich vanaf nu inschrijven om dé ster van Regi’s nieuwe single te worden via vtm.be. De opnames van 'Regi Academy' gaan deze zomer van start. Het programma zal dit najaar te zien zijn bij VTM 2 en op VTM GO.