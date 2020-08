VTM 2 gaat 'on the road' met 10 straffe 'Lady Truckers'

Foto: VTM 2 - © DPG Media 2020

Ons land telt 57.000 truckchauffeurs, waarvan amper 750 vrouwen. Dat zij niet moeten onderdoen voor hun mannelijke collega's tonen ze in de nieuwe realityreeks 'Lady Truckers', die vanaf dinsdag 1 september om 21.35 uur bij VTM 2 te zien is.

In 'Lady Truckers' vertellen 10 vrouwelijke truckchauffeurs over hun bijzondere job, het leven onderweg, het respect dat ze krijgen, de vooroordelen waarmee ze geconfronteerd worden en het vrouw-zijn in een mannenwereld.

'Ik moet me meer bewijzen dan de mannen' - Naomi

'Mannen vragen soms wel mijn nummer. Maar ja, het staat gewoon op mijn deur' - Ulrycke

Eén ding is zeker: achter het stuur van hun vrachtwagen zijn zij de baas. En hun vrouwelijkheid, die verliezen ze nooit. Dat is ook te zien aan hun truck, die vaak een verlengde is van hun persoonlijkheid. Volledig in het roze, met extra lampjes, stickers, neon lights of vol met foto's: hij moet 'customized' zijn. Hun truck is hun thuis en die betreden zonder je schoenen uit te doen is uit den boze. Eén voor één voelen ze de diesel door hun aderen stromen.

'Ze hebben mij waarschijnlijk ooit aan een verkeerd infuus gelegd' - Edith

Elke rit brengt de 'Lady Truckers' nieuwe uitdagingen, want ze weten vaak niet wanneer ze aankomen of waar ze de nacht zullen doorbrengen. Vertrekken voor dag en dauw, lange dagen en vaak ver en lang weg van huis en hun kinderen. Maar telkens zitten ze met veel goesting achter het stuur.

'In de week is mijn truck mijne vent en in ’t weekend heb ik een andere' - Tinne

Van rookie Evelyn, die net haar rijbewijs haalt, tot de ervaren Edith, voor wie de weg geen geheimen meer heeft: deze 10 'Lady Truckers' nemen de kijkers mee 'on the road'

Komen aan bod in aflevering 1

Shana - 'De Babe' - 31 jaar - Waregem - 5 jaar Lady Trucker

Shana is een populaire en graag geziene truckchauffeur. Overal waar ze komt, wordt ze herkend door andere truckers. Shana: 'Het is een mannenwereld en je moet je mannetje kunnen staan, maar het is wel een mooie wereld.'

Ulrycke - 'De Rebel' - 24 jaar - Hooglede - 3 jaar Lady Trucker

Ulrycke noemt zichzelf graag een rebel in een roze truck. Ze neemt geen blad voor de mond en reacties van de mannen is ze meestal een stapje voor. Ulrycke: 'Alleen mijn camion telt. Ik wilde een roze truck omdat iedereen zei: je durft niet. Als je hem ziet staan, dat is beter dan klaarkomen.'

Edith - 'De Experte' - 42 jaar - Lichtervelde - 25 jaar Lady Trucker

Edit zit al 25 jaar achter het stuur en heeft ervaring zat. Haar job als truckchauffeur combineert ze met de opvoeding van haar 5 kinderen. Edith: 'Rijden is zalig. De trek naar de baan, je kan dat niet uitleggen als je er zelf niet inzit.'

Caroline - 'De Nachtraaf' - 39 jaar - Leest - 14 jaar Lady Trucker

Caroline is een echte nachtraaf. Als nachtchauffeur start ze haar werkdag wanneer die van de meeste collega’s erop zit. Caroline: 'De nacht brengt mij rust, brengt mij tot mijn zinnen. Een volle maan, dat zijn dingen waar ik van geniet.'

Tinne - 'De Specialiste' - 32 jaar - Lichtaart - 13 jaar Lady Trucker

Tinne is gespecialiseerd in het transporteren van uitzonderlijk vervoer en wordt daarbij bijgestaan door haar trotse papa. Tinne: 'Het is niet iedereen gegeven om daarmee te rijden, het blijft moeilijk om in te schatten hoe breed dat is. Mijn begeleiders zijn mijn spiegels.'

Komen aan bod in de volgende afleveringen:

Daisy - 'De Durver' - 33 jaar - Aartrijke - 12 jaar Lady Trucker

Daisy won vorig jaar de trofee van meest gemotiveerde trucker van het jaar. Ook al doet ze alleen binnenlandse ritten, ze slaapt heel de week in haar truck. Daisy: 'Mijn truck is mijn derde kleerkast.'

Evelyn - 'De Rookie' - 31 jaar - Wilrijk - 1 jaar Lady Trucker

Evelyn rijdt met een vuilniswagen, maar wil haar CE-rijbewijs halen voor groter transport. Rijden met uitzonderlijk vervoer is haar doel. Evelyn: 'Ik wil met die buitenmaatse dingen de baan op, waarvan mensen denken: dit hoort niet op de weg. Oh jawel.'

Griet - 'De Dromer' - 42 jaar - Beringen - 4 jaar Lady Trucker

Griet werkte vroeger in het onderwijs, maar heeft zich omgeschoold tot Lady Trucker. Om te ontspannen na de lange ritten speelt ze dwarsfluit. Griet: 'Sommige leerkrachtdeeltjes ga je nooit uit mij krijgen.'

Karolien - 'De Ontdekker' - 33 jaar - Borgloon - 15 jaar Lady Trucker

Karolien is pas terug uit zwangerschapsverlof. Al rijdend moedermelk afkolven terwijl ze on the road is, is geen enkel probleem. Karolien: 'Met de camion rijden: ik doe dat zo graag! Maar zeg dat maar niet tegen mijn baas, want dan laat hij me zwaardere ritten rijden (lacht).'

Naomi - 'De Genieter' - 23 jaar - Beveren Leie - 6 maanden Lady Trucker

Naomi is een kersvers Lady Trucker en rijdt al op Frankrijk. Elke rit is voor haar een avontuur. Naomi: 'Zet mij in een camion en laat me een hele dag rijden, ik heb niks liever.'

Aflevering 1 op dinsdag 1 september

Lady Trucker Shana is onderweg naar Frankrijk met een koelwagen met honderden kilo’s slachtafval van kip. De bakken met dat onsmakelijke goedje moet ze handmatig lossen, maar dat is ze ondertussen gewoon. Alleen de geur van de levers kan zwaar tegenvallen.

Ulrycke heeft een drukke dag met 18 laad- en losstops. In haar roze truck begint ze aan een race tegen de tijd. 'Als je in een roze truck toekomt denken mensen: dat is een Barbie. Dan zien ze toch wel iets anders uitstappen en denken ze: oei, we moeten opletten. De meeste mannen hebben een grote mond, maar terwijl ik al gelost ben, zijn zij nog bezig.'

Edith moet halsoverkop afscheid nemen van haar kinderen om op een meerdaagse roadtrip naar Italië te vertrekken met een koelwagen vol tomaten. Haar lading is echter te zwaar voor de Duitse wegen. 'Rijden is zalig', aldus Edith. 'De trek naar de baan, je kan dat niet uitleggen als je er zelf niet inzit.'

Caroline is nachtchauffeur en trekt de baan op met grote auto-onderdelen. Een zware job, want de nacht is niet zonder gevaar en Caroline staat er meestal alleen voor. 'Je weet nooit wat er gebeurt. Waar ik het meeste schrik voor heb, is dat ze me zouden attaqueren omwille van wie ik ben, niet om de goederen. Als ze mij willen hebben, dan hebben ze mij gewoon.'

Tinne krijgt een indrukwekkend transport voorgeschoteld: een gigantische trechter van 25 meter lang die onder begeleiding moet vervoerd worden naar de haven. De rit is er één vol hindernissen.

'Lady Truckers', vanaf dinsdag 1 september om 21.35 uur bij VTM 2.