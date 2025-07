VRT Zomerhit 2025: Dit zijn de twintig genomineerden!

Vanmorgen openden Kim, Niels, Siska en Zita feestelijk de zomer op Radio 2 met de aankondiging van de twintig artiesten die deze zomer strijden om de felbegeerde VRT Zomerhit. De stemming is hiermee officieel geopend! Wie volgt MAKSIM en Hannah Mae op? Maak kennis met de artiesten die Blankenberge deze zomer in vuur en vlam zullen zetten.

Wie is jouw favoriet?

Aaron Blommaert - Hoe zit het met ons?

Barbara Dex - Better be ready

Bart Kaëll - Zanzibar

Belle Perez - Let the sunshine in

Berre - Running

Camille - Oostende

DJ Licous & Alex Germys feat. Alex Lucas - Magic with you

Francisco - Dance away

Gert Verhulst & James Cooke - Als het weer zomer wordt

Gustaph - Like you

Guus Meeuwis & MAKSIM - Sparen voor de nacht

IIII - Man made world

K3 - Goden

Laura Tesoro - Shining

Linda Elys & Milow - House on fire

Metejoor & Luna - Shining

Pommelien Thijs - Atlas

Red Sebastian - Slay

Regi & Teddy Bee - You'll never let me down

Sam Gooris - Op het leven



Voor de VRT Zomerhit-trofee komen enkel recente Vlaamse singleproducties in aanmerking die tussen 31 mei en 28 juni 2025 (vijf weken) zowel in de Ultratop 100 als in de playlist van Radio 2 en/of MNM staan of hebben gestaan.



Hoe verloopt de stemming?

Bij VRT Zomerhit bepaalt het publiek en alleen het publiek de winnaar. Stemmen gebeurt wekelijks via VRT MAX, vanaf maandag 7 juli 2025 tot het einde van de live-finale op zaterdag 30 augustus 2025.



Vanaf maandag 7 juli stem je elke week één keer op jouw drie favoriete artiesten. De eerste stemming loopt af op zaterdag 23 augustus om 23.59 uur. Dan weten we welke tien genomineerden naar de finale mogen.



Op zondag 24 augustus worden de tien finalisten bekend gemaakt tijdens een extra lange uitzending van Radio 2 Zomerhit Backstage. Vanaf dan start de laatste stemweek en kiest het publiek zijn drie ultieme favorieten. De tellers blijven gedurende die zeven weken doorlopen: de stemmen die tijdens de voorrondes verzameld zijn, blijven dus meetellen. Op het einde van de finale op zaterdag 30 augustus weten we dan wie de winnaar is van VRT Zomerhit 2025.



Leer jouw favoriete artiesten écht kennen

VRT 1 stelt elke avond na het weer (rond 20.15 uur) een genomineerde voor in Is dit jouw zomerhit? en blikt op 26 juli terug op iconische momenten uit de rijke Zomerhitgeschiedenis met het gloednieuwe archiefprogramma Zot van Zomerhit. Verder zie je de genomineerden live aan het werk en kun je gratis naar de opnames komen of genieten van maar liefst 5 straffe shows op VRT 1. Of kom als Zomervip naar VRT Zomerhit en scoor de beste plaatsen tijdens de opnames.



De opnames vinden plaats naast de Pier van Blankenberge op het evenementenstrand. Ze starten rond 20.45 uur en eindigen rond 22.30 uur.



Show 1: opname op maandag 28 juli, uitzending op zaterdag 2 augustus



Show 2: opname op dinsdag 29 juli, uitzending op zaterdag 9 augustus



Show 3: opname op maandag 4 augustus, uitzending op zaterdag 16 augustus



Show 4: opname op dinsdag 5 augustus, uitzending op zaterdag 23 augustus



Show 5: finale VRT Zomerhit op zaterdag 30 augustus, live te volgen in Blankenberge, op VRT 1, Radio 2 en VRT MAX.



VRT MAX bundelt alles over VRT Zomerhit: afleveringen, backstagebeelden, extra's, praktische vragen. Stemmen kan er vanaf maandag 7 juli via deze link.



Breng een bezoek aan Radio 2 aan zee in Blankenberge

Blankenberge is deze zomer opnieuw hét bruisende hart van Radio 2 en VRT Zomerhit. Aan de iconische pier ontvangt Radio 2 acht weken lang luisteraars, artiesten en vakantiegangers voor een zomer vol muziek, sfeer en plezier voor jong en oud. Radio 2 aan zee is méér dan alleen radio, het is pure beleving op de pier. De échte magie beleef je dus ter plekke. Radio 2 dichtbij jou. Ook deze zomer aan zee.



