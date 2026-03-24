VRT reageert op de heisa rond filmpje van Studio Brussel-presentatoren

De VRT heeft gereageerd op de ophef die is ontstaan rond een ouder filmpje waarin Studio Brussel-presentatoren katholieke beelden kapotslaan in een 'rage room'. De zender erkent dat de actie vandaag anders zou worden aangepakt en dat er onvoldoende werd nagedacht over de mogelijke gevoeligheden.

Het filmpje in kwestie werd twee maanden geleden opgenomen, naar aanleiding van ‘Blue Monday’, dat bekendstaat als de meest sombere dag van het jaar. In een geïmproviseerde ‘rage room’ slaan enkele Studio Brussel-presentatoren verschillende voorwerpen stuk om stoom af te laten. Naast onder meer servies en een computerscherm gingen ook twee religieuze beelden van Maria en Jezus eraan. Het fragment trok de aandacht van de Ierse journalist Colm Flynn, die onder andere werkt voor het katholieke EWTN News.

Tijdens een interview op Radiodays Europe, een conferentie die de voorbije dagen plaatsvond in Riga (Letland), legde hij het fragment voor aan presentatoren Eva De Roo, Dries Lenaerts en Sam De Bruyn. Nadien deelde hij de beelden op X, waar ze intussen honderdduizenden keren werden bekeken.

VRT reageert: 'Respect voor elke religie'

In een verklaring reageert de VRT-woordvoerder bij VRT NWS op alle heisa rond het filmpje: 'Studio Brussel heeft de 'Blue Monday'-sketch verkeerd ingeschat. Eva en Dries bieden hun excuses aan. De video was bedoeld als een humoristische actie, en ze hebben onderschat hoe gevoelig religieuze symbolen kunnen liggen. Ze begrijpen dat dit voor sommige mensen kwetsend was en zouden vandaag andere keuzes maken.'



'VRT vindt het belangrijk dat al haar medewerkers respect voor elke religie tonen. Het gaat ons niet om religies met elkaar te vergelijken, maar om zorgzaam om te gaan met ieders overtuiging.'