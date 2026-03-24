VRT reageert op de heisa rond filmpje van Studio Brussel-presentatoren
De VRT heeft gereageerd op de ophef die is ontstaan rond een ouder filmpje waarin Studio Brussel-presentatoren katholieke beelden kapotslaan in een 'rage room'. De zender erkent dat de actie vandaag anders zou worden aangepakt en dat er onvoldoende werd nagedacht over de mogelijke gevoeligheden.
Het filmpje in kwestie werd twee maanden geleden opgenomen, naar aanleiding van ‘Blue Monday’, dat bekendstaat als de meest sombere dag van het jaar. In een geïmproviseerde ‘rage room’ slaan enkele Studio Brussel-presentatoren verschillende voorwerpen stuk om stoom af te laten. Naast onder meer servies en een computerscherm gingen ook twee religieuze beelden van Maria en Jezus eraan. Het fragment trok de aandacht van de Ierse journalist Colm Flynn, die onder andere werkt voor het katholieke EWTN News.
Tijdens een interview op Radiodays Europe, een conferentie die de voorbije dagen plaatsvond in Riga (Letland), legde hij het fragment voor aan presentatoren Eva De Roo, Dries Lenaerts en Sam De Bruyn. Nadien deelde hij de beelden op X, waar ze intussen honderdduizenden keren werden bekeken.
VRT reageert: 'Respect voor elke religie'
In een verklaring reageert de VRT-woordvoerder bij VRT NWS op alle heisa rond het filmpje: 'Studio Brussel heeft de 'Blue Monday'-sketch verkeerd ingeschat. Eva en Dries bieden hun excuses aan. De video was bedoeld als een humoristische actie, en ze hebben onderschat hoe gevoelig religieuze symbolen kunnen liggen. Ze begrijpen dat dit voor sommige mensen kwetsend was en zouden vandaag andere keuzes maken.'
'VRT vindt het belangrijk dat al haar medewerkers respect voor elke religie tonen. Het gaat ons niet om religies met elkaar te vergelijken, maar om zorgzaam om te gaan met ieders overtuiging.'
- Onderwijseditie 'The Passion' brengt paasverhaal dichter bij jongeren
- Katy Perry aangekondigd als headliner van 'Isle Of MTV Malta 2026'
- Koppel daagt elkaar uit in 'So You Think You Can Dance'
- Van Italië tot Kirgizië en alles daartussen: dit zijn de nieuwe 'Celebrity MasterChefs'
- 'Vandaag Inside' en 'De Oranjezomer' verhuizen tijdelijk naar het zonnige Curaçao
- Jo Vally laat deelnemers van 'De Box' een toontje lager zingen
- De Planckaerts steken de handen uit de mouwen in 'Huis Gemaakt'
- Karine Claassen gaat 'Op Een Ander' bij Musica Mundi
- Dinsdag in 'Je Zal Het Maar Hebben': Waar mag ik je voor wakker maken?
- 'Break Free' vertelt het verhaal van Manon
- VRT reageert op de heisa rond filmpje van Studio Brussel-presentatoren
- FunX Awards 2026: Edison-winnaar CHO, Kaya Imani en Qlas treden op
- Ruud de Wild tijdelijk afwezig op NPO Radio 2
- Qmusic-dj’s Mattie & Marieke gaan de strijd aan met de zomertijd
- Kobe Ilsen presenteert 'Verstand van Zaken' op Radio 1
-
Dit zijn de nieuwe 'Celebrity MasterChefs'!
-
Jo Vally laat deelnemers van 'De Box' een toontje lager zingen
-
Joost Klein breekt de regels in 'The Voice van Vlaanderen'
-
'Blind Gekocht' is terug!
-
Deze familie wint de finale van 'Konvooi'
-
Dit zijn de 10 kandidaten van 'De Mol' seizoen 14
-
HBO Max lanceert teaser van DC Studios-serie 'Lanterns'
-
Kijk 'The Comeback' seizoen 3 op HBO Max
-
Bockie en Jeroom pranken elkaar nog eens goed in finale 'Konvooi'
-
Dansende vuilnisman Yusri grijpt zijn kans in 'SYTYCD'
-
Carlo Bonte kan Olga Leyers niet bekoren
-
De prijs van de De Jacht op Vincent Live is pure luxe
-
Zita Wauters verrast vader Koen in 'The Voice'
-
Ontdek de trailer van 'The Chestnut Man: Hide and Seek'
-
Jean-Marie Pfaff verrast een Griekse taxichauffeur
-
Kandidaten staan voor spectaculaire uitdaging in 'De Box'
-
HOO-RAY! Ray 'Albert' Verhaeghe wordt 100!
-
Willy duikt (letterlijk) in de jaren '90
-
'En dan zeggen ze dat ne sjotter dom is'
-
'De Trein' is een exclusieve rit achter de schermen van NMBS
-
Helmut Lotti over zijn 'verborgen' huwelijk
-
Jeroom en Bockie verdwalen op rond punt in Italië
-
Jury 'So You Think You Can Dance' overspoeld door danstalent
-
'De Mol': Tweedracht maakt macht.
-
Kijk de trailer van 'Máxima', seizoen 2
-
Zita Wauters verrast papa Koen in 'The Voice'
-
Niels Destadsbader sluit bijzondere deal in 'Stukken van Mensen'
-
Mathieu Terryn en Laura Tesoro aan het zingen in 'The Voice'
-
De Goorissen zijn onder de indruk in Athene
-
Wordt Ward Lemmelijn wereldkampioen HYROX?
Met Emmanuel Item verkent Tijs Wenen, een stad vol verborgen lagen. Van de Secession en klassieke én hedendaagse koffiehuizen tot het Amalienbad en de Akademie der bildenden Künste. Ze bezoeken de Plaster Cast Collection, Kugelmugel en het Prater, terwijl verhalen over spionnen een andere kant van de gelukkigste stad ter wereld blootleggen.
'Tattoorist', om 21.25 uur op VRT Canvas.