VRT-programmadirecteur Olivier Goris naar Telenet

Olivier Goris (51), netmanager van Eén en Canvas bij VRT verruilt de publieke zender voor Telenet. Hij zal als 'Lead Sports' alle sportgerelateerde activiteiten van de Telenet Groep coördineren en leiden.

Door een scherpere overkoepelende visie en nauwere samenwerking tussen Play Sports, Play Sports Open en SBS wil Telenet Group de sportbeleving nog beter, breder en inventiever uitspelen. Olivier Goris gaat vanaf 1 september aan de slag.

Dieter Nieuwdorp, SVP Residential and SOHO business bij Telenet: 'We zijn uitermate verheugd dat Olivier naar Telenet komt. Eigenlijk is het een blij weerzien want 7 jaar geleden maakte hij de omgekeerde beweging. Olivier is altijd een sport-aficionado gebleven en kan nu binnen onze grote groep doen waar hij goed in is: creatief bruggen slaan tussen de verschillende onderdelen die binnen Telenet met sport bezig zijn en olie in onze sportmachine brengen met als doelstelling onze investeringen in sportcontent optimaal in te zetten, over de groep heen.'

Olivier Goris: 'Het is een aanbod dat mij superveel goesting geeft. Het voelt als een terugkeer naar mijn eerste liefde, 25 jaar geleden bij het sportkanaal Supersport, waar de passie voor sport en televisie voor zeer mooie avonturen gezorgd heeft, niet het minst de geboorte van Woestijnvis. Het voelt voor mij persoonlijk heel erg als de juiste stap op het juiste moment. Ik verlaat de VRT uiteraard ook wel met een zwaar hart, daar ga ik niet flauw over doen. De afgelopen zeven jaar hier waren absoluut fantastisch. Ik heb zoveel mooie dingen mogen doen, ik heb hier ongelooflijk veel bijgeleerd, ik heb de kans gekregen met heel inspirerende mensen en straffe teams samen te werken, zowel intern als extern. Het is een voorrecht Eén en Canvas te mogen leiden en ik ben supertrots op wat we met z’n allen bereikt hebben.'

Frederik Delaplace, CEO VRT: 'Zoals Olivier zelf aangeeft, is de job van netmanager er eentje die veel van een mens vergt en wil hij na al die jaren bij VRT in een nieuwe omgeving nieuwe inspiratie opdoen. Dat willen we hem ook wel gunnen -met gezonde tegenzin- en als we dé talentfabriek van Vlaanderen willen zijn, hoort het er dus ook bij dat talent soms al eens weggeplukt wordt. We wensen Olivier (‘Oli’) heel veel succes in zijn nieuwe media-avonturen. De Vlaamse mediascène is maar een voorschoot groot, we lopen elkaar dus zeker nog tegen het lijf.'

Bio Olivier Goris (51)

Na eerste redactiewerk in 1993 bij 'TiLT' (VTM) werkt Olivier Goris vanaf 1995 twee jaar mee aan de opstart van het spraakmakende sportkanaal Supersport, een van de voorlopers van het huidige Play Sports binnen de toenmalige betaalzender Filmnet. Uit Supersport wordt in 1997 Woestijnvis geboren. Goris werkt bij Woestijnvis op redacties als 'Man Bijt Hond', 'Alles Kan Beter' en 'In de Gloria', hij is de eindredacteur van voetbal­- en wielerprogramma’s (WK/EK) met Mark Uytterhoeven. In 2014 maakt Olivier Goris de overstap naar VRT als netmanager van Eén. Hij zorgt voor veel nieuwe programma’s in een uitstekende mix van ontspanning, creatieve vernieuwing en publieke meerwaarde en geeft de grote sportwedstrijden van Sporza een evenementiële omkadering en een prominentere plaats. Ook Canvas neemt hij in 2018 onder zijn vleugels. Canvas staat vandaag garant voor de beste duiding bij de actualiteit, de beste internationale fictie, de beste satire, de breedste waaier aan live sport en een reeks belangrijke culturele en maatschappelijke kwaliteitsprogramma’s.