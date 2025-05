VRT oordeelt na rel Ruben Van Gucht en Remco Evenepoel: 'Geen journalistieke fout'

Na zijn uitspraken in 'De Afspraak' over Remco Evenepoel kwam VRT-journalist Ruben Van Gucht in het oog van een kleine mediastorm. De deontologische commissie van de VRT boog zich zelfs over de zaak.

'Hij heeft er nog niet veel over gesproken. Feit is wel dat hij de laatste jaren van zijn carrière de familie van zijn vrouw erg betrekt bij zijn overwinningen en prestaties. Ik hoor ook dat hij voor die familie probeert te zorgen. Is dat nodig of is dat niet nodig, dat is iets wat hij voor zichzelf moet weten. Ik denk niet dat veel collega’s van hem het zo doen. Ik vang dat op in de buik van de wielerwereld. Men mag morgen zeggen dat het loze geruchten zijn', sprak Ruben Van Gucht afgelopen maandag in 'De Afspraak' op VRT Canvas.



Olympisch kampioen Remco Evenpoel reageerde vrij snel na de uitzending met een vlammende post op Instagram: 'Ik voel me verplicht te reageren op de absurde en respectloze uitspraken die Ruben Van Gucht heeft gedaan over mijn privéleven. Hij beweerde dat ik zou zorgen voor de familie van mijn vrouw. Laat me heel duidelijk zijn: dat is complete onzin. Mijn vrouw komt uit een welgestelde familie, met ouders die door hard werk en ondernemerschap een prachtig leven hebben opgebouwd. Oumi was mijn buurmeisje, haar ouders wonen op amper 200 meter van de mijne in Schepdaal. Iedereen die daar woont, weet dat ze in een prachtige villa wonen, een kast van een huis.'



Na een week stilte reageerde Ruben Van Gucht opnieuw op de zaak in zijn zaterdagochtendshow 'Radio 2 Weekwatchers'. Zijn gast Gilles De Coster vroeg hem wat er nu in het audiobericht zat. Van Gucht stuurde dat naar Remco Evenepoel na zijn reactie op Instagram.



Ruben Van Gucht stelt nu dat hij het nooit over de financiën van Remco Evenepoel ging. 'Ik wou ook duidelijk maken dat de invulling die hij, en nadien alle media, eraan hebben gegeven, niet de invulling was die ik eraan gegeven heb. Die interpretatie is er wel aan gegeven door mensen. Het was zeker niet mijn bedoeling om het daarover te hebben', aldus Ruben Van Gucht.



Ondertussen blijkt dat ook de deontologische commissie van de VRT zich boog over de zaak. Van Gucht ontving hiervan gisteren het verslag. 'Mensen zullen het misschien niet graag horen, maar die hebben vastgesteld dat er geen journalistieke fout is gemaakt, buiten dat er een aantal woorden misschien ongelukkig gekozen waren.', vertelt Ruben Van Gucht in 'Radio 2 Weekwatchers'. Hij sluit ook af met een open uitnodiging voor Remco Evenepoel om samen iets te gaan drinken. Of de storm nu is gaan liggen of alsnog een vervolg krijgt, zal later duidelijk worden.