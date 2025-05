VRT MAX lanceert exclusieve livestream met het beste van Jazz Middelheim

Jazz Middelheim keert terug! Het jazzfestival vindt opnieuw plaats, deze keer tijdens het pinksterweekend van vrijdag 6 juni tot maandag 9 juni. Om de herlancering van Jazz Middelheim te vieren brengt VRT een unieke, tijdelijke livestream op VRT MAX: VRT Jazz Middelheim.

Van 19 mei tot en met 15 juni kunnen luisteraars non-stop genieten van de meest memorabele live-opnames uit het VRT-archief van vorige edities van het festival. Het perfecte middel om zowel doorgewinterde jazzliefhebbers te bekoren, als nieuwe luisteraars te laten kennismaken met de rijkdom en veelzijdigheid van jazz als genre.



Luisteraars kunnen op VRT MAX terecht voor fragmenten uit legendarische concerten, zorgvuldig samengesteld door Klara. Artiesten zoals Toots Thielemans, Masada, Stefano Bollani passeren de revue, maar ook live fragmenten van het Brussels Jazz Orchestra, Robin Verheyen, STUFF en Philip Catherine zullen te horen zijn. Klara-presentatrice én jazz-kenner Lies Steppe is de gids doorheen de livestream.



Klara-presentatrice Lies Steppe: "Toen ik saxofonist Charles Lloyd de laatste keer hoorde, schreef hij ‘I have experience and a beginner’s mind’. Ik vind dat mooi. Zo wil ik ook in het leven staan. Met een nieuwsgierige open blik naar de wereld kijken. Daarom zijn die Jazz Middelheim herinneringen meer dan gewoon wat anekdotes die verbleken. Het zijn muzikale memoires en levenslessen in één. Ik hoop dat de luisteraar er ook zo van geniet!"



Jazz Middelheim herleeft ook op vinyl

Enkele dagen na de lancering van de livestream, verschijnt er op 30 mei ook een bijzondere vinylrelease. Na meer dan vijftig jaar jazzgeschiedenis worden de kluizen van Jazz Middelheim voor het eerst geopend. DJ Grazzhoppa en Jens Tytgat (Inside Jazz) doken samen in het indrukwekkende archief van het festival met meer dan 960 uur aan live-opnames uit 1969 tot vandaag. Resultaat: 'Jazz Middelheim – The Vaults Are Open', een verzamelalbum dat hulde brengt aan het rijke Belgische jazzverleden én het begin markeert van veelbelovende nieuwe releases.



Mis niks van Jazz Middelheim 2025, live op Klara

Jazzliefhebbers hoeven alvast niets te missen van Jazz Middelheim. Vier dagen lang, van 6 tot en met 9 juni, zendt Klara uit vanop de festivalweide. Luisteraars mogen zich verwachten aan live-interviews met artiesten, sfeerverslagen, concertfragmenten en verrassende ontmoetingen. Zo brengt Klara de unieke sfeer van Jazz Middelheim rechtstreeks tot bij het publiek, zowel op radio als online.





VRT Jazz Middelheim-livestream: van 19 mei tot en met 15 juni op VRT MAX.



Klara live vanop Jazz Middelheim: van 6 tot en met 9 juni. Te volgen op de radio, het Klara-kanaal op VRT MAX en de digitale kanalen van Klara.