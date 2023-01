VRT MAX en VRT NWS nu ook in de wagen

Altijd en overal luisteren naar VRT-podcasts en de meest recente nieuwsupdates? Dat kan voortaan ook in de wagen. De apps van VRT MAX en VRT NWS zijn vanaf nu beschikbaar voor Apple CarPlay en Android Auto.

Zo luister je onderweg, nog handiger én veiliger, naar alle VRT-radioprogramma's, -podcasts en digitale streams in de apps van VRT MAX en VRT NWS.

Ruth Degraeve, manager VRT MAX & Digitale Bestemmingen: 'Met de lancering van onze car apps maken we al onze sterke VRT-audiocontent nog makkelijker toegankelijk in de wagen. Een nieuwe service dus, voor onze luisteraars. Autodashboards worden steeds digitaler, met heel wat nieuwe spelers die mee aan boord komen. Met VRT MAX en VRT NWS pikken we uiteraard graag in op deze evolutie die razendsnel gaat!'

Digitaal dashboard

Luisteren naar al het moois dat VRT te bieden heeft kan voortaan nog makkelijker in de auto. Vanaf nu ondersteunen de apps van VRT MAX en VRT NWS ook Apple CarPlay (voor gebruikers van het Apple-besturingssysteem) en Android Auto (voor gebruikers van het Android-besturingssysteem). Door de integratie van de apps in beide boordsystemen kunnen automobilisten met compatibele wagens hun favoriete compagnon de route toevoegen aan hun digitale dashboard.

In één oogopslag

De app van VRT MAX biedt vereenvoudigde lijsten en overzicht. Met de populairste podcastreeksen van het moment, live radio en 'Mijn lijst' kan je als automobilist op voorhand je persoonlijke luisterroute uitstippelen. In de app van VRT NWS kan je handig luisteren naar fragmenten uit je favoriete duidingsprogramma's zoals 'De Ochtend' of 'De Wereld Vandaag', de VRT NWS-podcasts en het meest recente (regio)nieuws. In beide apps kan je genieten van alle (digitale) radiostreams van VRT. En dat alles in één oogopslag zodat de aandacht op de weg blijft. Een veilige rit gegarandeerd.

Ruim aanbod

Met de car app van VRT MAX genieten luisteraars van maar liefst 24 verschillende digitale radiostreams en 175 podcastreeksen onderweg, waar en wanneer ze dat willen, op een toegankelijke en veilige manier.

Dit is meteen ook de énige manier om veilig in de wagen naar de waaier aan digitale streams te luisteren die niet op FM of DAB+ te vinden zijn: Stubru Vuurland, StuBru Hooray, StuBru Untz, StuBru Bruut, MNM Throwback, MNM R&Beats, Radio2 Unwind, Radio 1 Classics, Radio 1 Lage Landenlijst, Ketnet Hits. Zo breng je dus in één klap 10 extra muziekzenders naar je wagen.

Grenzeloos genieten

De car apps zijn ook de ideale reisgezel om in de wagen naar de VRT-radiozenders te blijven luisteren als je de grens over rijdt. Op zomer- of wintervakantie? Blijf gewoon gezellig luisteren naar je vertrouwde VRT-zender tijdens je autotrip naar pakweg Oostenrijk, Italië of Frankrijk.

Reizigers zonder compatibele wagen hoeven niets te vrezen. Want naast Radio 1, Radio2, Studio Brussel, MNM en Klara op FM is er ook nog steeds het ruime aanbod van de VRT-merken op DAB+ (inclusief Klara Continuo, MNM Hits, Radio2 Bene Bene en De Tijdloze).