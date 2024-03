Vrijdag veel Girlpower bij Play Nostalgie

Internationale Vrouwendag, nu vrijdag? Dat is voor Play Nostalgie een perfect alibi voor een flinke dosis girlpower! Het begint al bij 'Team Ochtend', waar de vrouwelijke Friends de show helemaal overnemen.

Celine en Fleur presenteren er een Super Female editie. En Bart? Die mag er bij zijn, maar moet voor één keer… zwijgen. Ook gedurende de dag is het al girlpower wat de klok slaat: de playlists van zowel 'Simply The Best' als de avondshow van Leen & Michaël zijn women only!