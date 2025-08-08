Voormalig Play Nostalgie-presentator verhoord in onderzoek naar zedenfeiten

Een voormalig radiopresentator van Play Nostalgie is recent verhoord door de politie in het kader van een lopend onderzoek naar mogelijk bezit van illegaal beeldmateriaal van minderjarigen. Dat meldt het weekblad Humo, dat zich baseert op vijf onafhankelijke bronnen. Het zou gaan om een onderzoek naar zedenfeiten.

De man werd begin deze zomer opgepakt en verhoord, na een melding van zijn echtgenote A., journaliste bij VRT NWS. Zij zou volgens Humo op harde schijven in hun woning beelden hebben aangetroffen die aanleiding gaven tot de melding bij de politie.

Kort na de melding werd de verdachte opgepakt voor verhoor. Twee dagen later werd hij opnieuw vrijgelaten, maar hij mag sindsdien geen toegang meer hebben tot het internet. Zijn laptop en smartphone zijn in beslag genomen.

De betrokken radiopresentator presenteerde tot vorig najaar het ochtendprogramma van Play Nostalgie en verhuisde nadien naar het avondblok. Mediahuis, het moederbedrijf van de zender, laat weten dat de samenwerking op 1 juli 'in onderling overleg' werd stopgezet.

Ook zijn werkzaamheden als freelancedocent en stagebegeleider bij de Thomas More-hogeschool zijn stopgezet. Het parket van Brussel wil voorlopig geen verdere toelichting geven en verwijst naar het belang van de sereniteit van het lopende onderzoek.

Reactie Mediahuis, eigenaar van Play Nostalgie:

'We zijn op de hoogte van het onderzoek dat wordt gevoerd. B. heeft begin juli beslist zijn functie neer te leggen. In onderling overleg is de samenwerking beëindigd. Mediahuis en Play Nostalgie zijn geen betrokken partij in deze zaak. We beschikken niet over bijkomende informatie en zullen geen verdere commentaar geven. We vertrouwen erop dat het gerecht zijn werk doet.'





