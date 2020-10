Voor wie kozen Tristan, David, Dries... en Bart in 'Boer zkt Vrouw - Home Sweet Home'?

Foto: VTM - © DPG Media 2020

Het hing duidelijk al even in de lucht op de akker- en varkensboerderij van de 28-jarige Bart: er speelt iets tussen hem en de 28-jarige kwaliteitsbeheerder Céline uit Otegem.

Bart probeerde er niet aan toe te geven en verdeelde zijn aandacht mooi onder de drie dames, maar Lotte en Dagmar voelden dat Bart en Céline bestemd lijken voor elkaar. Beide dames besloten dan ook nog voor het keuzemoment een stapje opzij te doen. Dat vertelden ze tegen Dina Tersago, terwijl Bart en Céline niet wisten wat zich buiten de stal aan het afspelen was:

'Omdat we merken dat er toch wel iets is naar Céline toe, willen we hen graag de ruimte geven. Want zolang we hier nog met drie zijn, kunnen Bart en Céline zelf niet echt uitdokteren wat ze juist voelen. Céline is in onze ogen de vrouwelijke versie van Bart en Bart de mannelijke versie van Céline. Ze hebben enorm veel raakvlakken. Om het misschien te kunnen laten werken tussen hen, denken wij dat het beter is dat wij naar huis gaan zodat ze met niemand anders rekening moeten houden. We hopen echt dat het iets gaat worden tussen hen.'

Bij Tristan (25) werd het een emotioneel keuzemoment met zowel tranen van zijn kant, als bij Roy, die moest vertrekken. 'Het doet me zoveel pijn dat ik Roy moet teleurstellen. Hij is een immens goede vriend geworden op deze paar dagen tijd. Roy heeft een hart van goud.'

Romantische gevoelens had Tristan - in tegenstelling tot Roy - echter niet, en daarom koos hij voor de 24-jarige kleuterleerkracht Steffe en de 22-jarige Nederlander Lucas.

In Zuienkerke was het hoog tijd dat twee dames huiswaarts trokken, want paardenpensionhouder Dries (31) had het zwaar om zijn vier dames tevreden te houden. Hij ziet het meest een toekomst met de 35-jarige bediende Melissa uit Eke of de 28-jarige thuisverpleegster Céline uit Oostrozebeke. Eva en Indira pakten hun koffers.

Ook perenboer David (36) schepte klaarheid en verloste zijn vier logees uit hun lijden: chemisch procesoperator Sarah (32) uit De Klinge en relatiebeheerder Rebecca (29) uit Bazel maken nog aanspraak op zijn hart, Muriëlle en Mariska helaas niet meer.

De aflevering van Boer zkt Vrouw - Home Sweet Home is ook te (her)bekijken op VTM GO.