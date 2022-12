Voor ieder wat wils tijdens de feestdagen bij Qmusic, Joe en Willy

De temperatuur zakt, de laatste kerstcadeaus worden geshopt n het feestmenu wordt afgewerkt. De feestdagen staan voor de deur en ook dit jaar trakteren de radiozenders van DPG Media de luisteraars op heel wat sfeer, gezelligheid n bakken goeie muziek.

Tijdens ‘Kerstavond bij Q’ draait Vincent Fierens de allerbeste kerstsongs gekozen door de Q-dj’s en vrienden van Qmusic. Bij Joe sneeuwt het kerstmuziek tijdens de ‘Kerst Top 100’ en staan dj’s Raf en Rani de luisteraars SOS-gewijs bij in de keuken. Willy schudt met kerst dan weer stevig aan de kerstboom vol gitaargeweld met de ‘Staalhard 100’.

Qmusic viert feest met kerstsongs gekozen door de Q-dj’s en een overload aan Foute muziek

Kerstavond vieren de Q-luisteraars samen met Vincent Fierens. Op 24 december draait hij tussen 19u00 en 22u00 de favoriete kerstmuziek van de Q-dj’s, andere gekende Q-stemmen én van de Q-luisteraars zelf. Naast muziek, worden de luisteraars ook overladen met gelukwensen voor het nieuwe jaar. Met de ‘Q-Top 1000’ sluit de zender het jaar dan weer traditioneel af met een knal. Tussen 24 en 31 december draaien de Q-dj’s van 7u00 tot 19u00 de 1000 lievelingsnummers van hun luisteraars. Wordt Queen met ‘Bohemian Rhapsody’ opnieuw dé koning van de Q-Top 1000? Of worden ze van hun troon gestoten? Er werd al massaal gestemd en dat kunnen luisteraars nog blijven doen tot vrijdag 23 december om 18u00 via Qmusic.be en de Q-app. Op de top 10 kan nog gestemd worden tot zaterdag 31 december, 17u00.

Op 31 december vanaf 20u00 zwaaien Q-dj’s Maarten & Dorothee 2022 uit met de allerbeste Foute muziek tijdens ‘Van Fout Naar Nieuw’. Om het nieuwe jaar op gepaste wijze te verwelkomen vuren ze vlak voor middernacht een Foute mix van Dorothee Vegas & Like Maarten op de luisteraars af. Tot 7u00 kleurt Qmusic de eerste uurtjes van het nieuwe jaar helemaal Fout met non-stop Foute nummers tijdens ‘De Foute Nacht’.

Op zondag 1 januari helpen Q-dj’s Yoren Linsen en Jana De Wilde de Q-luisteraars van al dat Foute feestgedruis te bekomen. Van 10u00 tot 18u00 draaien ze de allerbeste songs van 2022 tijdens het ‘Jaaroverzicht van de Q-Top 40’. Ze delen ook nieuwjaarscadeautjes uit: luisteraars maken kans op tickets voor alle muzikale events van Qmusic in 2023.

Joe zorgt voor bakken kerstmuziek met de 'Kerst Top 100' en herhaalt de 'Top 2000'

Ook de Joe-dj’s nemen een aanloop naar 2023. Op vrijdag 23 december draaien Sven Ornelis & Anke Buckinx (6u00 tot 10u00), Bart-Jan Depraetere & Heidi Van Tielen (10u00 tot 13u00) en Carl Schmitz & Alexandra Potvin (13u00 tot 16u00) de 100 beste kersthits tijdens de 'Kerst Top 100' live vanuit het Joe Christmas House op de Grote Markt in Antwerpen. Nog tot en met 8 januari maken de Joe-dj’s van daaruit live radio en zorgen ze voor heel wat sfeer en live muziek.

Problemen in de keuken op kerstavond? Raf Van Brussel & Rani De Coninck to the rescue! Op zaterdag 24 december presenteert het duo tussen 13u00 en 18u00 ‘Tussen De Soep En De Kroketten’ waarin ze samen met chef Michael Vrijmoed, toppatissier Roger van Damme en wijnkenner Alain Bloeykens culinaire brandjes van luisteraars blussen. Diezelfde dag en ook op zondag 25 december kan iedereen tussen 16u en 1 uur ‘s nachts afstemmen op VTM Gold. Daar weerklinkt Joe Christmas en is ook non-stop een gezellig haardvuur te zien. De ideale sfeermaker voor tijdens het kerstdiner dus.

De hele kerstvakantie lang, vanaf 26 december, is er de heruitzending van de 'Top 2000' bij Joe. Op de laatste dag van het jaar tellen Sven & Anke vanaf 21u00 af naar 2023 tijdens een speciale eindejaarsshow met maar liefst ‘13 Kwartieren Plezier’ na elkaar.

Willy breekt de kerststal af met de 'Staalhard 100'

Luisteraars die zoeken naar hét alternatief voor cheesy kerstmuziek, moeten bij Willy zijn. De ‘Staalhard 100’ is terug en ook dit jaar draaien Willy-dj’s Sofie Engelen en Andries Beckers met kerst, op 24 december tussen 9u en 18u00, heel de dag de 100 zwaarste, hardste en vuilste metalplaten aller tijden. Tijd dus om de kerstboom vroegtijdig af te breken met de hulp van Satan's little helpers: Slayer, Pantera, Stake en Black Sabbath. Staat A Solitary Reign van Amenra weer op de eerste plaats? Of is het Angel Of Death van Slayer die terug met goud naar huis gaat? Eén ding is zeker: met kerst gaan niet alleen de kroketten, kalkoenen en cadeaus, maar ook de buren het geweten hebben. Luisteraars kunnen nog tot 22 december stemmen op hun favoriete top 3 via Willy.radio en de Willy-app. Vanaf 25 december tot 31 december (tussen 7u00 en 19u00) trakteert Willy op 1000 muzikale cadeautjes met de heruitzending van de ‘Willy 1000’.