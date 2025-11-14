Voor het eerst luisteren mensen meer digitaal naar de radio dan via FM

Vlamingen omarmen massaal digitale radio. Nieuwe cijfers uit het tweejaarlijks onderzoek, uitgevoerd door IPSOS in opdracht van Vlaams minister van Media Cieltje Van Achter, tonen aan dat Vlaanderen een kantelpunt heeft bereikt in het digitale radio luisteren.

In 2025 gebeurt inmiddels meer dan de helft (54%) van het luistervolume via digitale kanalen (DAB+, internet of digitale tv). Dat is een stijging ten opzichte van 2023, toen dat aandeel nog 49% bedroeg. Bovendien luistert vandaag 30% van de Vlamingen uitsluitend digitaal, tegenover 24% twee jaar geleden. Daarmee zijn er ook voor het eerst meer Vlamingen die enkel digitaal luisteren dan mensen die enkel via FM luisteren. Waar tot 2023 vooral de doelgroep tot 54 jaar de overstap maakte naar digitale radio, zien we de afgelopen twee jaar vooral een inhaalbeweging bij 65-plussers. DAB+ is de populairste digitale luistervorm met 32% van het totale luistervolume. Ook digitaal luisteren via internet maakt een sprong vooruit, naar 18% van het luistervolume.

De gezamenlijke inspanningen van DPG Media, Mediahuis en VRT, verschillende lokale spelers en de Vlaamse overheid werpen duidelijk hun vruchten af. De kennis bij de Vlaming over digitaal luisteren is enorm toegenomen: negen op tien Vlamingen kent minstens één platform waarmee ze digitaal radio kunnen luisteren. Tegelijk bouwen de Vlaamse mediahuizen succesvol verder aan digital-only radiozenders, terwijl ze hun FM-kanalen actief gebruiken om digitale luistermogelijkheden te promoten en in de markt te zetten.

Cieltje Van Achter, Vlaamse Minister van Brussel en media: 'Vlamingen hebben digitale radio echt omarmd. Dat steeds meer mensen, ook 65-plussers, de overstap maken, toont hoe vanzelfsprekend digitaal luisteren is geworden. Digitale radio geeft onze Vlaamse radio- en audiocultuur nieuwe adem: met meer keuze, meer kwaliteit en meer gebruiksgemak. Dankzij de hechte samenwerking met onze mediahuizen kunnen luisteraars vandaag nóg makkelijker vinden wat hen raakt. Radio blijft bovendien een echt Vlaams medium: we luisteren er gemiddeld drie uur per dag naar en digitaal luisteren bouwt verder aan die vertrouwde relatie.'

Dirk Lodewyckx, algemeen directeur TV, Streaming en Radio bij DPG Media: 'We zijn blij dat de digitale omslag zich verderzet. Dankzij onze gezamenlijke inspanningen luisteren meer en meer Vlamingen digitaal. Er is wel nog een lange weg te gaan naar een volledige digitale transformatie van het radiolandschap. Daarvoor zijn sterke radiomerken op FM nodig, die de digitale transformatie elke dag opnieuw aanzwengelen.'

Els Van de Sijpe, Manager Radio & Audio bij VRT: 'Het is fijn om te zien dat steeds meer luisteraars digitaal luisteren naar radio en audio, zowel via DAB+ als via apps en sites. Radio en audio sterk houden in Vlaanderen is een gezamenlijke ambitie in een steeds internationaler speelveld met tech-giganten en streamingplatformen. We bouwen ook verder aan een nog rijkere audiowereld op VRT MAX met naast live radio ook podcasts, playlists, moods en andere vernieuwende audiovormen.'

Tom Klerkx, CEO Mediahuis Radio: 'We zijn blij met deze positieve resultaten. Digitaal luisteren, naast DAB+, nu ook steeds meer online, neemt in Vlaanderen stilaan de overhand t.o.v. analoog luisteren, en dat zien we dus opnieuw bevestigd in de cijfers. De gezamenlijke inspanningen van de hele radiosector — sterke communicatie en een aantrekkelijk aanbod — werpen hun vruchten af. We evolueren in hetzelfde tempo mee met onze luisteraars.'