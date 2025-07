Viktor Verhulst krijgt eigen radioshow op Qmusic vanaf september

Viktor Verhulst, bekend als televisiepersoonlijkheid en zoon van Studio 100-baas Gert Verhulst, breidt zijn muzikale carrière verder uit. Vanaf september krijgt hij zijn eigen wekelijkse radioshow op Qmusic, waar hij onder zijn dj-alias VIKTOR elektronische muziek draait. Dat maakte hij zelf bekend tijdens zijn Sunset Concert aan het Q-Beach House in Oostende.

Elke zaterdagavond: beats met VIKTOR op Qmusic

Het wordt uitkijken naar het najaar. De nieuwe radioshow van Viktor Verhulst is vanaf september iedere zaterdagavond te horen op Qmusic. Onder zijn artiestennaam VIKTOR neemt hij plaats achter de draaitafels en serveert hij de luisteraars een stevige dosis elektronische muziek en club vibes.

“Ik heb ontzettend veel zin in mijn eigen airtime op de mooiste radiozender van het land. Het is echt een eer dat ik vanaf september elke week mijn favoriete nummers met de Q-luisteraars mag delen. En ik kijk er natuurlijk ook naar uit om samen met hen heel wat nieuwe muziek te ontdekken. Ik ben dus helemaal klaar voor dat feestje!”, aldus Verhulst.

Van guest mix naar vast radioblok

De radiostudio van Qmusic is geen onbekend terrein voor Viktor Verhulst. Hij was eerder al te gast in de ochtendshow van 'Maarten & Dorothee', waar zijn guest mix dit voorjaar zo positief werd onthaald, dat Qmusic hem nu een vaste plaats op zaterdagavond aanbiedt. Daarmee treedt hij in de voetsporen van gevestigde namen als Lost Frequencies, Regi en Henri PFR.



Viktor zag zijn DJ-carrière in de afgelopen jaren stevig boomen. Zo is hij inmiddels een vaste waarde op Tomorrowland en draaide hij shows van Andorra tot Ibiza, van Kroatië tot Dubai. Onlangs tekende hij bij Smash The House, het toonaangevende label van Dimitri Vegas & Like Mike.



Het uitzenduur en de precieze startdatum van Viktors radioshow wordt later bekendgemaakt.