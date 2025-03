Vier wielen, één droom: Win de camper van JOE-dj's Sven & Anke

Reizen met de camper zit in de lift. De afgelopen vijf jaar is het aantal ingeschreven campers in België met meer dan 30% gestegen. Maar waarom er zelf eentje kopen als er eentje te winnen valt?

Vanaf maandag 17 maart trekken JOE-ochtendstemmen Sven & Anke het hele land rond met hun camper. Niet voor een ontspannende roadtrip, wel met een duidelijke missie: een nieuwe eigenaar vinden voor hun huis op wielen!

Wie kans wil maken, kan zich vanaf maandag 17 maart aanmelden via de JOE-app. Vervolgens rijden Sven & Anke naar een luisteraar die elk uur een nieuwe opdracht krijgt. Wie erin slaagt om 10 opdrachten na elkaar juist uit te voeren, rijdt weg met de camper. Wie faalt, ziet zijn droom uit zijn achteruitkijkspiegel verdwijnen en laat de kans over aan een volgende speler. Tot er een winnaar is, blijft het ochtendduo het hele land rondtrekken én moeten ze het samen rooien op een paar vierkante meter.

JOE-dj’s Sven & Anke: 'We kunnen geen kant op, dus we zullen heel snel ontdekken of we wel echt zo’n goede match zijn. Eén ding is zeker: als we het uithouden, is deze camper écht onverwoestbaar!'