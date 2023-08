Vier samen met Qmusic de liefde tijdens de Antwerp Pride

Op zaterdag 12 augustus is het weer de Antwerp Pride. Qmusic viert die dag in Antwerpen de liefde, samen met Q-dj's Jolien Roets, Matthias Vandenbulcke, Jana De Wilde en Ulrike D'hauwer. En jij kan erbij zijn. Ook Koen Wauters, Andy Peelman en Aster Nzeyimana zullen van de partij zijn.

Qmusic stapt mee op in de Antwerp Pride. Naast de Q-dj's zijn ook de luisteraars welkom om mee te vieren. Zin in? Schrijf je dan snel in via deze link.

Kan je er zelf niet bij zijn? Stem dan af op Qmusic want Naomi Vanderpoorten presenteert die dag vanaf 19u de 'Love Is Love 40'; een lijst met daarin de 40 artiesten die het afgelopen jaar het meest betekend hebben voor LGBTQ+ community.