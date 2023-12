Vier kerst samen met Radio2

Ook op kerstavond ben je bij Radio2 aan het juiste adres. Op zondagnamiddag 24 december presenteren Romy Deridder en Niels Vandeloo de beste kerstsongs in de 'Radio2 Kerst50'.

Daarna hoor je 'Radio2 The Rat Pack in concert, the Christmas edition'. Tijdens dit heerlijke swingconcert kun je genieten van de beste crooner- en kerstklassiekers, verrassende duetten en een schijnwerper op het legendarische repertoire van Burt Bacharach. Het is een opname van de liveshow op zaterdag 16 december in de Antwerpse Koningin Elisabethzaal. Gastvrouw Vanessa Vanhove ontvangt er Yannick Bovy, Grace, Gustaph, Günther Neefs, Jasper Steverlinck en Leez (Lisa Van Rossem). Samen met de VRT Bigband brengen ze unieke versies van bekende hits.

'Radio2 Kerst50', live vanuit Genk, zondag 24 december van 15.00 tot 18.00 uur op Radio2 en VRT MAX.

'Radio2 The Rat Pack in concert, the Christmas edition', zondag 24 december van 18.00 tot 20.00 uur op Radio2 en VRT MAX en op zondag 24 december om 23.00 uur en maandag 25 december om 17.00 uur in beeld op VRT 1 en VRT MAX.