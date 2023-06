VIDEO: Dorothee Vegas & Like Maarten steken 'Zeil Je Voor Het Eerst' van Bart Kaëll in een fout jasje

Met De Foute Party in het verschiet, brengen Q-dj's Maarten & Dorothee als Dorothee Vegas & Like Maarten de Q-luisteraars alvast in foute sferen met hun kersverse remix van een foute klassieker.

En dat is niet de minste, want deze keer nemen ze 'Zeil Je Voor Het Eerst' van Bart Kaëll onder foute handen. De originele versie van deze monsterhit kan iedere liefhebber van foute muziek van voren naar achteren meebrullen. Mix daar nog eens de vette beats onder die we gewend zijn van Dorothee Vegas & Like Maarten en het foute plaatje is helemaal compleet. Bij een Foute Remix hoort uiteraard ook een spectaculaire Foute Videoclip. Die laten Bart Kaëll en Dorothee Vegas & Like Maarten vrijdag 9 juni op de fans los.

Bart Kaëll en manlief Luc Appermont keuren de Foute Remix van Dorothee Vegas & Like Maarten alvast meer dan goed. Bekijk hier hoe Bart en Luc reageerden toen ze samen de exclusieve first play van 'Zeil Je Voor Het Eerst' (remix) van Bart Kaëll, Dorothee Vegas & Like Maarten op de radio hoorden:

De Foute Remix van 'Zeil Je Voor Het Eerst' is dé ideale opwarming voor De Foute Party van Qmusic, op vrijdag 30 juni in een uitverkochte Flanders Expo Gent. Daar staan Bart Kaëll en Dorothee Vegas & Like Maarten samen met kleppers als 2Unlimited, Cascada, Katrina & The Waves, Wim Soutaer, Jan Smit, D-Devils, M-Kids, Christoff en Snollebollekes op het podium om hun grootste hits live op meer dan 18.000 uitzinnige feestvierders af te vuren.

Wie niet genoeg kan krijgen van de beste Foute hits van het moment en zich perfect wil voorbereiden op De Foute Party, zet maar beter De Foute CD op repeat. Die vind je - met de Foute Remix van 'Zeil Je Voor Het Eerst' als bonustrack - vanaf vandaag, vrijdag 2 juni, in de winkelrekken.