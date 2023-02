Verse lading jong talent in derde editie van 'De Twintigers'

Voor het derde jaar op rij pakt Klara uit met 'De Twintigers'. Na twee succesvolle edities in 2021 en 2022, staat er opnieuw een frisse lading jonge muzikanten te trappelen om hun talent te tonen.

Wie is de nieuwe generatie die de toekomst van de klassieke muziek, jazz en global in ons land zal kleuren? Dat ontdek je vanaf maandag 27 februari.

Klara selecteerde ook dit jaar tien veelbelovende musici die 20 tot 29 jaar oud zijn op het moment van de uitzending. Ze hebben zich al laten opmerken met enkele concerten of opnames en tonen veel potentieel en persoonlijkheid, maar echt doorgebroken zijn ze nog niet. Klara gelooft sterk in deze talenten en wil hun carrière een flinke zet geven. Johannes Wirix-Speetjens, Klara-presentator, acteur en zelf twintiger, is ook dit jaar het boegbeeld van 'De Twintigers'.

Johannes Wirix-Speetjens, presentator: 'Ik ben zeer verheugd dat Klara dit jaar opnieuw tien jonge muzikanten volop in de schijnwerpers kan zetten. 'De Twintigers' van de editie 2023 bewijzen dat ons land barst van het jonge talent, vol lef, creativiteit en met een frisse kijk. Ik ben razend benieuwd om met hen in gesprek te gaan. Vanuit Klara zie ik het als onze taak en missie om deze muzikanten van morgen het podium te geven dat ze verdienen. Het is een eer om daar, samen met de luisteraar, vanop de eerste rij bij te zijn!'

Klara biedt groot podium

Tien twintigers, tien weken lang op Klara. Tussen maandag 27 februari en vrijdag 19 mei staat er elke week één muzikant centraal, behalve tijdens de paasvakantie. Je hoort en ziet die beloftevolle jongeren in verschillende radioprogramma’s, op VRT MAX en klara.be, in de Klara-app en ook op de sociale media van Klara. Op vrijdag is er de apotheose met de uitzending van een concertopname, waarin de musici volop hun talent kunnen tonen.

Online

​Johannes Wirix-Speetjens nodigt 'De Twintigers' niet alleen uit in de Klara-studio, hij gaat ook bij hen op bezoek voor een eerste kennismaking. Zo stapt hij even binnen in het boeiende universum van de jonge muzikanten. Deze portretvideo’s zijn te zien op klara.be en VRT MAX.

'Espresso', op maandag tussen 6.00 en 9.00 uur.

Op maandag stelt Johannes de muzikant van de week voor in het ochtendprogramma van Klara.

'Music Matters', van maandag tot donderdag tussen 12.00 en 14.00 uur

​Welk werken zijn bepalend geweest voor de jongere en waarom? Elke dag polst Olav Grondelaers naar een ander sleutelwerk en het verhaal erachter.

'De Twintigers', op vrijdag tussen 12.00 en 14.00 uur

​Op vrijdag hoor je dan een uniek concert van de jonge virtuoos, opgenomen in Studio Toots. Daarnaast gaat Johannes ook uitvoerig in dialoog met de twintiger, op zoek naar de mens achter de muziek. Het concert kun je ook bekijken op VRT MAX. ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

De Twintigers van Klara, editie 2023

Thomas Langlois, luit – oude muziek

​Vanaf maandag 27 februari op Klara. Het concert hoor je in De Twintigers op vrijdag 3 maart.

Imre De Cauter, cello – hedendaags klassiek

​Vanaf maandag 6 maart op Klara. Het concert hoor je in De Twintigers op vrijdag 10 maart.

Milan Verbist, piano – jazz

​Vanaf maandag 13 maart op Klara. Het concert hoor je in De Twintigers op vrijdag 17 maart.

Balder Dendievel, hobo – klassiek

​Vanaf maandag 20 maart op Klara. Het concert hoor je in De Twintigers op vrijdag 24 maart.

Sarah Bayens, viool – klassiek

​Vanaf maandag 27 maart op Klara. Het concert hoor je in De Twintigers op vrijdag 31 maart.

Daan Wilms, slagwerk – klassiek

​Vanaf maandag 17 april op Klara. Het concert hoor je in De Twintigers op vrijdag 21 april.

Lisa Willems, sopraan – klassiek

​Vanaf maandag 24 april op Klara. Het concert hoor je in De Twintigers op vrijdag 28 april.

Guus Herremans, accordeon – global

​Vanaf maandag 1 mei op Klara. Het concert hoor je in De Twintigers op vrijdag 5 mei.

Lise Vandersmissen, harp – klassiek

​Vanaf maandag 8 mei op Klara. Het concert hoor je in De Twintigers op vrijdag 12 mei.

Brecht Valckenaers, piano – klassiek

​Vanaf maandag 15 mei op Klara. Het concert hoor je in De Twintigers op vrijdag 19 mei.

'De Twintigers', vanaf maandag 27 februari wekelijks op Klara, klara.be, in de Klara-app en op VRT MAX.