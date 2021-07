Verrassende ontmoetingen en opmerkelijke onthullingen in 'Waarheid Durven of Doen'

Op maandag 19 juli om 21.15 uur start bij VTM 'Waarheid Durven of Doen', een fris programma waarin bekende gezichten zorgen voor ongedwongen amusement. Van maandag tot en met donderdag zorgt het programma gedurende zes weken voor zomerse gezelligheid waarbij elke avond vier bekende gasten samengebracht worden in een riante villa in Oostkamp.

Klein detail: ze weten niet wie de andere gasten zijn en wat de avond voor hen in petto heeft. De vier gasten zorgen zelf voor het menu, van aperitief tot dessert. De gangen zijn de rode draad doorheen de avond maar de vier aanwezigen krijgen tegelijkertijd pittige vragen, uitdagende opdrachten en dilemma’s op het menu of anders gezegd: 'Waarheid Durven of Doen'. Per aflevering komt er ook een special guest langs die een uitdaging toelicht.

Het wordt een avond waarbij alles kan en alles mag. Iedereen doet wat-ie wil en kiest zelf hoever hij of zij wil gaan in het spel… Toch houden de gasten best één ding in het achterhoofd: op het einde doet de verliezer de volledige afwas. De winnaar van de avond mag dan weer een uitdaging voor de volgende dag verzinnen. De eerste namen die het lef hebben om lastige vragen te beantwoorden en bijzondere uitdagingen aan te gaan zijn alvast bekend: Faroek Özgünes, Kelly Pfaff, Vincent Fierens, Kamal Kharmach, Freek Braeckman, Peter Van de Veire, Kim van Oncen, Bart Kaëll, Anouk Matton, Herman Brusselmans, Niels Albert en Ingeborg.

'Waarheid Durven of Doen', vanaf maandag 19 juli om 21.15 uur bij VTM.