Véronique De Kock wordt dit najaar de nieuwe ochtendstem van Play Nostalgie

Play Nostalgie breidt zijn radioteam verder uit en kondigt met trots aan dat Véronique De Kock vanaf dit najaar te horen zal zijn in een gloednieuwe ochtendshow op de zender. Na de eerdere komst van Hans Otten en Sean Dhondt is dit een nieuwe stap in het uitbouwen van een sterk radiomerk, zowel voor als achter de schermen.

Véronique De Kock maakte haar nieuwe carrièrewending zelf bekend in De Tafel Van Gert op Play4. Ze kondigde er aan dat ze vanaf het najaar de ochtend gaat presenteren op Play Nostalgie. Véronique is geen onbekende voor het grote publiek. Precies 30 jaar geleden begon het voor haar toen ze verkozen werd tot Miss België, intussen bouwde ze een indrukwekkende mediacarrière uit en is ze een bekend schermgezicht. Zo kon ja haar recent nog zien in The Masked Singer, De Verraders of als vaste tafelspringer bij De Tafel van Gert.



Naast die uitgebreide media-ervaring heeft Véronique ook tonnen charisma en een warme persoonlijkheid die perfect bij Play Nostalgie passen. Haar komst is dan ook een mooie versterking voor de zender én voor de ochtend, het mooiste radiomoment van de dag. Véronique kijkt ernaar uit om radio te gaan maken en luisteraars op een fijne manier aan hun dag te laten beginnen.



Véronique De Kock: Ik heb al heel leuke dingen mogen doen, dat daar nu radio bij komt, geeft mij enorm veel energie en die wil ik graag doorgeven aan de luisteraars terwijl ze de ochtendrush proberen door te geraken. Op foto's uit mijn kindertijd zie je mij al bezig met muziek en hoe ik presentator wilde zijn, compleet met micro en hoofdtelefoon. Die liefde voor muziek en presenteren vind ik nu terug bij Play Nostalgie, een zender waar ik sowieso al graag naar luisterde omdat ze veel muziek draaien waarop ik kan meezingen. Love it!



Robin Vissenaekens, programmadirecteur Play Nostalgie: We zijn ontzettend trots dat Véronique De Kock onze zender komt versterken. Met haar natuurlijke klasse, warme persoonlijkheid en frisse blik op radio maken belichaamt ze alles waar Play Nostalgie voor staat: de grootste hits, herkenbare stemmen en positieve vibes. In de ochtend zal ze niet alleen muziek brengen, maar ook verhalen die raken, verrassen en verbinden. Dat is precies wat onze luisteraars verwachten én verdienen.



Vorige week gaf Play Nostalgie al een eerste, speelse hint naar de komst van Véronique De Kock. Dat gebeurde tijdens het gloednieuwe radiospel Kraak De Koffer dat nu op de zender loopt. In het Centraal Station van Antwerpen verscheen een reusachtige reiskoffer van waaruit de mysterieuze stem van een bekend persoon weerklonk. Wie goed luisterde, kon haar herkennen: het was Véronique De Kock die in de koffer aan het zingen was.



Voorbijgangers moesten raden van wie de stem was, één gelukkige winnaar won zo een droomreis naar Kreta. Op dit moment loopt het spel met nog meer mysterieuze stemmen verder op de radio, waar luisteraars elke dag mee kunnen raden en winnen.



Met de actie gaf Play Nostalgie naast een eerste prijs ook al een tip van de sluier weg over de nieuwe radiopagina die de zender wil schrijven: Véronique als vaste stem van Play Nostalgie.



Play Nostalgie blijft groeien. Als dé zender waar nostalgie in al zijn vormen tot leven komt, van de hits van gisteren tot de evergreens van langer geleden, bouwen we elke dag verder aan een sterk en geliefd radiomerk. Play Nostalgie verwent luisteraars elke dag met herkenning en energie. Achter de schermen werkt ons team volop aan een onvergetelijke zomer en een nieuw radioseizoen dat opnieuw het verschil zal maken.

Kijk de aankondiging in 'De Tafel van Gert':