Véronique De Kock opent haar eigen B&B… op de radio

B&B Véronique wordt de zomerse ochtendbeleving op Nostalgie, want wat als de ochtendpresentatrice van 'Sta op! Met Véronique De Kock' niet alleen je ochtend opfleurt, maar ook je gastvrouw wordt?

Van maandag 8 juni tot en met vrijdag 12 juni opent Véronique De Kock samen met haar ochtendpartner Sander Vandenhende de deuren van een wel heel bijzondere bed & breakfast: B&B Véronique.

Geen klassieke B&B met online reservaties en kamerprijzen, wel een warme, vrolijke en verrassende radio-ervaring waarin bekende gasten letterlijk en figuurlijk aanschuiven aan de ontbijttafel.

Een week lang ontvangen Véronique en Sander elke dag een bijzonder gast voor een aangename nacht slaap met ‘s ochtends koffie, ontbijt en vooral verrassende radio. Onder meer Toby Alderweireld, Kim Van Oncen, Goedele Liekens, Ben Weyts en Stan Van Samang komen langs om samen de ochtend te beleven met openhartige gesprekken, onverwachte momenten en een blik achter de schermen van hun leven. In het item ‘Bedgeheimen’ duikt Véronique samen met haar bekende gast in bed en laten we eerlijk zijn: dat levert ongetwijfeld heerlijke gesprekken op.

Want in B&B Véronique draait alles om sfeer, gezelligheid en echte connectie. ​

Véronique De Kock: 'Ik ben graag ondernemer en hou ervan om nieuwe dingen uit te proberen. Als drukbezette mama, tv-gezicht én radiostem lijkt dit me fantastisch om eens te beleven al is het voorlopig maar voor een week', lacht Véronique. 'Een echte bed & breakfast openen onder de zon? Ik zie mezelf dat absoluut ooit wel eens doen. Mensen ontvangen, entertainen en hen een fijne tijd bezorgen… dat past helemaal bij mij. Alleen het ontbijt voorzien en de kamers schoonmaken, dat wordt misschien nog de grootste uitdaging.' Gelukkig staat ze er niet alleen voor.

Met Sander Vandenhende aan haar zijde die volgens Véronique 'broden en taarten kan bakken, quizjes in elkaar kan steken én gasten meteen op hun gemak stelt' lijken de fundamenten van deze tijdelijke B&B stevig gelegd.

Met B&B Véronique kiest Nostalgie voor een originele lente radioactie die perfect aansluit bij het DNA van de ochtendshow 'Sta op! Met Véronique De Kock': warm, dichtbij, entertainend en met bekende gezichten die je op een andere manier leert kennen. En wie weet...

'Voorlopig is B&B Véronique nog niet open voor het grote publiek… maar zeg nooit nooit', knipoogt Véronique.

B&B Véronique loopt van maandag 8 tot en met vrijdag 12 juni, elke ochtend in 'Sta Op! Met Véronique De Kock' op Nostalgie van 6.00 tot 9.00 uur.