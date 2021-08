Vanaf maandag volg je de avonturen van 'De Redders' op Play4

Elke dag staat het team van redders klaar om vakantiegangers uit benarde situaties te redden op het strand of op zee. Een verloren gelopen kind, een zwemmer in nood of een kwallenbeet, stuk voor stuk zijn het herkenbare situaties voor iedereen en af en toe leiden ze tot het meer spectaculaire reddingswerk.

'De Redders' is een mix van spannende momenten, fun, drama, emoties en persoonlijke verhalen. Want hun liefdesleven is al minstens even spannend als de job an sich en ook daar moet er al eens iemand 'gered' worden.

Aflevering 1 - nu te zien op GoPlay!

De vaste reddersgroep - June, Elisabeth, Nino en Daan - zijn heel benieuwd naar de twee nieuwkomers: Robin en de nieuwe postoverste, Noah. Maar onderweg naar de feestelijke opening van de nieuwe redderspost, worden nieuwkomers en oudgedienden al meteen geconfronteerd met een noodsituatie.

Kan je niet wachten tot maandag? Goed nieuws! Op GoPlay kan je al genieten van de eerste aflevering!

De cast van de nieuwe televisieserie 'De Redders' bereidde zich voor met een pittige reddersopleiding. De fictieve redderspost staat opgesteld op het strand van Oostende – Mariakerke en is de uitvalsbasis van het reddersteam in de docufictiereeks. De productie is in handen van 100.000 Volts.

De cast bestaat uit: Julie Vermeire, Silvio Migliore, Kato Haes, Joni Ceusters, Charlotte Goyvaerts en Laurins Dursin.

Julie Vermeire - redder June

De 23- jarige uitbundige June draagt haar hart op haar tong en is een echte flapuit. Je vindt June vaak in de buurt van haar smartphone: ze houdt van dansen en is dan ook heel actief op verschillende sociale media. June zit in haar vierde jaar geneeskunde, een vakantiejob als redder is haar dus op het lijf geschreven. Daarnaast is ze ook verzot op kinderen en dieren.

Biografie Julie Vermeire

De rol van June wordt vertolkt door de 23-jarige Julie Vermeire, winnares van 'Dancing with the Stars' 2019. Julie behaalde in 2020 met glans haar diploma Media & Entertainment Business. De rol van June is op haar lijf geschreven: beiden houden ze van dansen en zijn ze enorm actief op sociale media. Dansen op of achter de schermen is dan ook een enorme passie van Julie en alle sociale mediakanalen hebben geen geheimen voor haar - ze groeide uit tot een TikTok- fenomeen.

Silvio Migliore - redder Nino

De 24-jarige redder Nino leeft in het moment: 'carpe diem' is zijn motto! De Italiaanse – Servische Nino leerde van 'la mama' dat liefde door de maag gaat. Hij legt zijn vrienden graag in de watten met lekker eten en kan heel goed koken. Voor Nino speelt zijn familie een enorme belangrijke rol in zijn leven. Hij is altijd te vinden voor een grapje en neemt niets in het leven echt heel serieus. Nino houdt ook wel van een feestje, een paar keer per week kan je hem aan het werk zien als DJ Nino Cappuccino!

Biografie Silvio Migliore

De rol van Nino wordt vertolkt door de 25- jarige creatieve Antwerpenaar Silvio Migliore. Samen met zijn familie baat Silvio de horecazaak Ovamo uit op de Grote Markt in Antwerpen. Daarnaast werkt hij ook als model in België en draait hij af en toe als dj voor de fun. De rol van Nino is hem dus op het lijf geschreven!

Kato Haes - redder Robin

Robin is een ambitieuze 19- jarige vrouw voor wie het leven een spel is. Ze flirt graag met mannen, lijkt heel zelfzeker maar kan soms ook een echte dramaqueen zijn. De extraverte Robin studeert Theater en wil enorm graag een bekende actrice worden. Een echte roeping om redder te worden heeft ze niet, ze doet deze vakantiejob vooral om in ‘shape’ te blijven en een kleurtje te pakken.

Biografie Kato Haes

De 23-jarige Kato Haes uit Oostmalle vertolkt de rol van Robin. Kato studeerde musicaltheater aan de Fontys hogeschool, binnen haar opleidingen speelde Kato mee in de Fontys producties van de musicals Footloose, Grease en Violet. Kato is verzot op zingen en dansen, ze acteerde ook mee in enkele commercials. Daarnaast werkt ze ook als stemactrice, zo sprak ze de rol van Lena Grisky in voor de Vlaamse versie van de serie Find me in Paris.

Joni Ceusters - redder Daan

Het 24-jarige competitiebeest Daan heeft een passie voor alles wat met sport, zee en water te maken heeft. Doorheen het jaar is hij leerkracht L.O., maar tijdens de zomermaanden houdt hij een oogje in het zeil aan de kust. En zoals het een goede leerkracht betaamt, kan hij het maar matig smaken als mensen de regeltjes aan hun laars lappen. In zijn vrije tijd laat deze blonde adonis de teugels soms vieren, zolang het zijn trainingsschema maar niet in gedrang brengt.

Biografie Joni Ceusters

De rol van redder Daan wordt vertolkt door de 24-jarige Joni Ceusters uit Tielt-Winge. Deze sportieveling kan je kennen uit het televisieprogramma 'Kamp Waes', waar hij samen met vijf andere kandidaten de stevige bootcamp wist te overwinnen. Joni is momenteel Kapitein bij de Hulpverleningszone Zuid-West Limburg. Reddend zwemmen? Daar kan Joni je alles over vertellen als Belgisch recordhouder en lid van het nationaal team.

Charlotte Goyvaerts - redder Elisabeth

Bij redder Elisabeth kan iedereen altijd terecht, ze is een beetje het 'mamaatje’'van de bende. De 29-jarige Elisabeth heeft verschillende jobs en passies, naast haar leven aan zee als redder is ze ook gepassioneerd door yoga en life-coaching. Elisabeth ziet altijd het goede in iedereen en heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel. De reddersbende is voor haar één hechte familie!

Biografie Charlotte Goyvaerts

De rol van redder Elisabeth wordt vertolkt door de 29- jarige Charlotte Goyvaerts uit Heist-op-den-Berg. Reeds op jonge leeftijd volgde Charlotte toneellessen, tijdens haar tienerjaren deed ze enkele acteeropdrachten, speelde ze mee in het stadstheater van Leuven en volgde ze verschillende musicalstages. In 2005 kreeg ze haar eerste grote rol in de kortfilm 'Opa Rennt’. Charlotte combineert acteren met fulltime modellenwerk in binnen- en buitenland. Daarnaast houdt Charlotte zich ook bezig met 'Crealier', haar eigen platform waar je terecht kan voor workshops of life-coaching.

Laurins Dursin - postoverste Noah

De 32-jarige Noah is de oudste van de groep, een verdoken romanticus met een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Noah is een echte natuurliefhebber, en het liefst van al schuimt hij de golven af op zijn surfplank. De mysterieuze, joviale West-Vlaming werkt als postoverste, een rol op zijn leven geschreven vermits hij altijd weet kalm te blijven in noodsituaties.

Biografie Laurins Dursin

De 26-jarige Laurins Dursin uit Zwevegem neemt de rol van postoverste Noah voor zijn rekening. Gepassioneerd door entertainment, piano & dans. Zo deed hij enkele jaren geleden ook mee aan 'So You Think You Can Dance'. Laurins houdt van reizen en deed verschillende werkervaringen op in het buitenland. Daarnaast richtte hij het jonge marketingbedrijf Zavala op, waar hij werkzaam is als creative director.

'De Redders', vanaf 2 augustus van maandag tot donderdag om 19.55 uur op Play4 en op GoPlay.