Van Zita, Regi en Linda tot Matteo... Maarten & Dorothee stellen opnieuw 'De 10 Meest Gegoogelde Vragen Over...'

Wat heeft Zita Wauters gestudeerd? Komen Regi en Linda met nieuwe muziek? Waarom liet Matteo Simoni ooit zijn naam veranderen? Luisteraars komen het allemaal te weten in het nieuwe seizoen van de populaire Qmusic-podcast 'De 10 Meest Gegoogelde Vragen Over'.

Daarin vragen Q-dj’s Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe aan bekende gezichten wat Vlaanderen écht over hen wil weten. In het nieuwe seizoen hoor je onder andere Zita Wauters, Regi en Linda, Matteo Simoni, Francisco Schuster, Sam en Kenji Gooris, Gerben Tuerlinckx, Annelies Verlinden, Tourist LeMC en zelfs ‘De 10 Meest Gegoogelde Vragen over Het Eiland’, met Tom Van Dyck en Jan Eelen. Wat je krijgt zijn openhartige, (h)eerlijke en hilarische gesprekken waarin geen enkele vraag onbeantwoord blijft.

Zita Wauters trapt het nieuwe seizoen af

Zita Wauters bijt de spits af van het nieuwe seizoen en beantwoordt in alle eerlijkheid de 10 meest gegoogelde vragen over zichzelf. Ze neemt geen blad voor de mond en vertelt onder meer hoe belangrijk familie voor haar is, hoe ze zichzelf in de toekomst ziet (spoiler: mét kinderen) én Zita verklapt hoe haar droomman eruit ziet: 'Ik wil graag iemand die ouder is. Ik zou niet kunnen omgaan met iemand van mijn eigen leeftijd. Dat gaat niet. Ik zou me echt een moeder voelen, zeker als hij nog studeert. Moet ik hem dan op school afzetten of zo? Of hem een wafeltje brengen en een appeltje schillen tijdens de blok? Dat gaat toch niet', klinkt het al lachend bij Zita.

De volledige aflevering 'De 10 Meest Gegoogelde Vragen Over Zita Wauters' is vanaf vandaag te beluisteren in de Q-app, op Qmusic.be en via andere podcast-platformen. Elke dinsdag lossen Maarten en Dorothee een nieuwe aflevering.