Van 'MNM Blok Party' tot 'De MNM Blokhut': samen erdoor tijdens de examenperiode

Het is zover, de blokperiode komt eraan voor alle studenten. Daarom geeft MNM de aftrap van verschillende programma's, bekend en nieuw, om studenten een hart onder de riem te steken.

Met 'De MNM Blokhut' brengt de jongerenzender samen met Stad Gent voor het tweede jaar op rij muziek, sfeer en steun tijdens de examenperiode. Gloednieuw dit jaar is de blokzolder, waar studenten een eigen plek in Gent krijgen om te studeren, vlakbij de MNM-studio. Voor de studenten die vandaag al hard zwoegen achter de boeken is er vanaf deze week 'MNM Blok Party'. Het einde van de examens zet MNM in met hét afstudeerfeest van het jaar: Het Grootste Galabal.

Steven Lemmens, nethoofd MNM: 'Met MNM kijken we ernaar uit om studerend Vlaanderen te ondersteunen en verbinden. De komende maand loodsen we met programma’s als 'De MNM Blokhut' studenten dag en nacht doorheen die zware examenperiode. Daarin bieden onze MNM-dj’s naast sfeer en ontspanning vooral ook een luisterend oor en de nodige vooruitzichten. Samen erdoor!'

Mis geen enkele blokpauze met 'De MNM Blokhut'

Van vrijdag 9 juni tot en met vrijdag 23 juni strijkt 'De MNM Blokhut' opnieuw neer in Gent. Twee weken lang maken MNM dj's Robin Keyaert en Dorianne Aussems non-stop radio vanop het Kramersplein in Gent. Daarnaast zijn ze solidair met de luisteraars en worden ze tijdens deze blokmaand opnieuw student. Ze studeren mee voor de examens die ze ook écht moeten afleggen. Van gedragswetenschappen tot houtbewerking, van restaurant-keuken tot chemie. Wanneer ze niet presenteren, dan zijn ze aan het blokken. En wanneer ze niet blokken, dan zijn ze aan het presenteren. Om hen helemaal onder te dompelen in het studentenleven, gaan Robin en Dorianne ook écht op kot dit jaar. Daarvoor trekken ze naar het hart van het Gentse studentenleven, de Overpoort.

Robin en Dorianne: 'De blok is voor veel studenten een heel heftige periode. Wij willen ons volledig smijten om hen samen erdoor te trekken. Met 'De MNM Blokhut' willen we alle studenten het gevoel geven dat ze er tijdens de blok niet alleen voor staan. Door fijne radio te maken én door zelf mee te blokken.'

Uniek deze studentenperiode is de blokzolder. Hiermee voorziet MNM in de Sint-Pietersabdij een eigen studeerplek aan Gentse studenten, met af en toe een muzikale pauze. Daarnaast kunnen luisteraars ook in de prijzen vallen tijdens de quiz Los Erdoor, waarbij je ‘los erdoor’ moet zijn om te winnen. Maar ook wie niet in Gent is of moet blokken hoeft niks te missen: alles wat er gebeurt op de blokzolder kan je gewoon volgen via VRT MAX. Robin en Dorianne zorgen voor de ideale blokpauze en delen tickets uit voor de uitverkochte concerten van Harry Styles en P!nk op Werchter Boutique.

Mathias De Clercq, burgemeester Gent: 'Als grootste studentenstad van Vlaanderen zijn we de perfecte thuisbasis voor 'De MNM Blokhut'. Het Kramersplein ligt pal in onze studentenbuurt. Ideaal om de studenten tussen het blokken door even te laten ontspannen.'

Jaël Ost wordt MNM-dj

Vanaf vandaag kunnen studenten al terecht bij het gloednieuwe programma 'MNM Blok Party'. Daarin wordt Jaël Ost MNM-dj en zorgt ze samen met Laurens Luyten voor de nodige ontspanning en beats tussen 19.00 en 21.00 uur. Tot en met donderdag 8 juni brengen ze elke avond een dj mee én sturen ze luisteraars naar verschillende festivals deze zomer, van Rock Werchter tot de Lokerse Feesten.

De ochtendshow van 'Kawtar & Keyaert' wordt vanaf volgende week voor even 'Kawtar & Blommaert', waarin Kawtar Ehlalouch en Aaron Blommaert samen met de studenten vroeg opstaan.

MNM viert het einde van de examens op vrijdag 23 juni met 'Het Grootste Galabal' in de Waagnatie van Antwerpen. Met het thema dress to impress kunnen MNM-luisteraars zorgeloos komen feesten op de beats van onder andere Regi, Kobe & Viktor, Nina Black, Jamie-Lee Six & Louis XIV, 5NAPBACK, Omdat Het Kan Soundsystem en MagiK. ​