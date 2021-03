Van droom tot werkelijkheid! Binnenkort openen Staf en zijn gezin 'Camping Coppens'!

Een half jaar geleden had Staf Coppens een boodschap voor zijn broer Mathias. Samen met zijn vrouw Monique en kinderen Beau en Nora zou hij alles achterlaten om naar Zweden te verhuizen en daar een camping te openen in de prachtige natuur. Een droom die Staf en Monique al jaren koesteren en die door het voorbije coronajaar in een stroomversnelling kwam.

'Camping Coppens - Op Weg naar Zweden' toont vanop de eerste rij het persoonlijke verhaal van Staf, Monique, Beau en Nora tijdens het grootste avontuur van hun leven. Want op de weg tussen droom en werkelijkheid liggen heel wat obstakels.



Sinds hun verhuis naar Zweden in het najaar van 2020 probeerden Staf, Monique, Beau en Nora niet alleen een eigen camping op te starten, maar ook een heel nieuw Zweeds leven op de juiste rails te krijgen. Van misgelopen campingvergunningen en eerste schooldagen in het Zweeds, tot schaatsen op natuurijs bij -10°C en het spotten van elanden in hun achtertuin… elke dag staat er wel een nieuwe uitdaging klaar voor het gezin.



In 'Camping Coppens - Op Weg naar Zweden' vertelt Staf persoonlijk hun verhaal achter dit life changing avontuur. Met een camera in de hand en af en toe een ploeg in hun kielzog, neemt hij iedereen mee in hun mooiste, maar ook hun moeilijkste momenten van de voorbije maanden in Zweden. Want bekende Vlaming of niet: ook voor Staf blijkt de weg naar de grote droom een calvarietocht te zijn van onverwachte wendingen en momenten van wanhoop.



Staf Coppens: 'Het voorbije jaar is een onvergetelijke rit geweest, met niet alleen mooie momenten, maar ook onverwachte tegenslagen en hobbels op de weg. We hebben ook nog een lange weg te gaan, met het vooruitzicht van onze eerste campingzomer. Maar wat zeker is, is dat we als gezin veel hechter geworden zijn.'



'Camping Coppens - Op Weg naar Zweden', vanaf maandag 5 april om 20.40 bij VTM.