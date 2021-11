Van dé nummer 1 uit 20 jaar Q tot beste live performance: Maarten en Dorothee reiken THX To You Awards uit

Felbegeerde awards, straffe optredens en het meest fantastische publiek. Dat waren de ingrediënten van de epische 'THX To You Awardshow' die Qmusic vandaag, vrijdag 12 november, organiseerde op haar 20ste verjaardag.

De hele week lang speelden de Q-dj's enkel de beste hits uit de voorbije twee decennia en telden ze tijdens de 'THX To You Top' samen met de luisteraars af naar dé ultieme nummer 1 uit 20 jaar Q. Dat nummer werd zonet, samen met zeven andere awards, bekendgemaakt tijdens de glamoureuze 'THX To You Awardshow' voor een enthousiast publiek van Q-luisteraars en artiesten die een grote rol hebben gespeeld in de afgelopen 20 jaar. De grote winnaar van de avond was all-time hunk Justin Timberlake met 'Can't Stop The Feeling'. Als kers op de taart brachten Clouseau en Q-dj Sean Dhondt een eigenzinnige live-versie van het nummer.

Naast de award voor dé nummer 1 uit 20 jaar Q, reikten presentatoren van de avond en ochtend duo Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe nog zeven extra awards uit. Bazart nam de award voor de 'Beste Belgische live performance uit 20 jaar Q' in ontvangst. Ze kenden hun doorbraak ongeveer 5 jaar geleden en Qmusic was er vanaf het begin bij: 'Toen onze eerste single uitkwam, hebben we heel veel naar de radio geluisterd. Het was een heel speciaal moment toen jullie onze single voor het eerst hebben gespeeld.' Stan Van Samang kreeg de award voor 'Grootste Vlaamse solo-artiest uit 20 jaar Q'. De afgelopen jaren was hij regelmatig te gast bij Q en scoorde hij hits in maar liefst twee talen met Scars en Een Ster. Ook Clouseau, al 20 jaar kind aan huis bij Q, viel in de prijzen en mag zich vanaf nu de 'Grootste Vlaamse Band uit 20 jaar Q' noemen. Vlaams minister van Media Benjamin Dalle kwam deze prijs persoonlijk overhandigen aan de band. 'Proficiat, jullie hebben het verdiend! Dit feest is een fantastisch mooi moment, Q staat er', aldus minister Dalle.

Q-luisteraars houden van Foute Muziek en dan vooral van 'Heb Je Even Voor Mij' van Frans Bauer. Hij kreeg van de Q-luisteraars de award voor 'Foutste nummer uit 20 jaar Q' mee naar huis. En Frans maakte met plezier nog wat tijd vrij om deze monsterhit live te brengen, waarbij ook de polonaise niet mocht ontbreken. De razend populaire P!nk sleepte dan weer de award voor 'Beste Internationale live performance uit 20 jaar Q' in de wacht voor haar pakkende en akoestische versie van 'Dear Mr. President'. In 2006 bracht ze dit nummer tijdens een showcase van Qmusic, wat de doorbraak voor het nummer betekende en waarna de live-track zelfs als download werd aangeboden via het internet.

De award der awards, die voor 'Beste Q-luisteraar uit 20 jaar Q', ging niet naar één maar naar alle luisteraars van Q. Samen zorgden zij ervoor dat alle Q-feestjes, optredens, live-shows, acties, wedstrijden enzovoort een succes zijn. Via de Q-app kregen zij hun virtuele award toegestuurd. Tot slot ging de award voor 'Best Luisterende Gemeente uit 20 jaar Q' naar Hasselt. Maar liefst 1 op 4 inwoners luistert daar dagelijks naar Qmusic. Tijdens de awardshow trok Q-dj Jolien Roets met een partybus richting Hasselt. De 20 luisteraars die het snelst bij de bus geraakten, mochten instappen en meerijden richting het grote feest in Vilvoorde. Eén van hen was alvast laaiend enthousiast en volledig in thema: 'Ik heb vandaag speciaal mijn rode trui aangedaan voor de verjaardag van Q.'

Don’t Stop The (After) Party! Na afloop van de 'THX To You Awardshow', trok Q-dj Vincent Fierens de exclusieve 'THX To You After Party' op gang. Daarin ging iedereen uit de bol tijdens live-optredens van artiesten als Bazart, Ofenbach, Lost Frequencies, Regi en Clouseau. Alles was live te volgen tot 23.00 uur via de radio, de website van Qmusic en visual radio op tv.

'Happy Birthday to Q' van artiesten over de hele wereld

Qmusic ontving de afgelopen week niet alleen talloze felicitaties van trouwe Q-luisteraars, ook verschillende internationale artiesten zoals Ed Sheeran, Jason Derulo, Sean Paul, Black Eyed Peas, Alvaro Soler, Armin van Buuren, James Blunt en Dean Lewis hadden een speciale boodschap voor de verjaardag van Qmusic in petto.

Bekijk de video met felicitaties hier:

De winnaars van de avond nog eens op een rijtje:

- Beste Q-luisteraar uit 20 jaar Q: Alle Q-luisteraars

- Grootste Vlaamse solo-artiest uit 20 jaar Q: Stan Van Samang

- Best Luisterende Gemeente uit 20 jaar Q: Hasselt

- Grootste Vlaamse Band uit 20 jaar Q: Clouseau

- Beste Belgische live performance uit 20 jaar Q: Bazart

- Foutste nummer uit 20 jaar Q: Heb Je Even Voor Mij van Frans Bauer

- Beste Internationale live performance uit 20 jaar Q: P!nk met Dear Mr. President

- Dé nummer 1 uit 20 jaar Q: Justin Timberlake met Can’t Stop The Feeling