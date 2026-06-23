Van dance-classics tot latino-vibes: Milk Inc., Aaron Blommaert en Belle Perez op de affiche van JOE Parad'ice Beach in Westende
Zin in een verfrissend ijsje terwijl je geniet van een live optreden met je voeten in het zand? Bij JOE zit je goed! Van donderdag 9 juli tot en met zondag 9 augustus strijkt de zender voor de tweede keer neer aan het strand van Westende met JOE Parad'ice Beach. Het grootste ijssalon op het strand wordt het kloppende hart van de zomer.
Niemand minder dan hitmachine Milk Inc., popsensatie Aaron Blommaert en koningin van de Latino-vibes Belle Perez komen de zeebries trotseren met hun grootste hits. Voeg daar een gigantisch meezingfeest, tal van andere artiesten en vertrouwde stemmen aan toe, en de soundtrack van JOE deze zomer is compleet.
Tom De Cock host het gezelligste openlucht meezingfeest
Op vrijdag 17 juli verandert het JOE Parad’ice Beach in één groot meezingfeest. JOE-dj Tom De Cock treedt op als gastheer voor een unieke editie van Vlaanderen Zingt. Bezoekers ontvangen een zangkrantje met de songteksten en kunnen twee uur lang uit volle borst meezingen met bekende klassiekers en tijdloze hits. Op zaterdag 11 juli, tijdens de Vlaamse feestdag, barst het feest los met een DJ-set van Sven Ornelis. En daar blijft het niet bij: Jarne Ponet sluit elk optreden af met een knallende DJ-party.
Niet alleen op het podium, maar ook in de radiostudio barst het van de zomerse energie. Nieuwe stemmen en vertrouwde JOE-dj's, onder wie Evi Hanssen, Jan Bosman, Ann Van Elsen, Carl Schmitz, Stijn Smets, Heidi Van Tielen en Astrid Philips trekken deze zomer naar Westende om live radio te maken vanuit JOE Parad’ice Beach. In Tess on the Beach ontvangt Tess Goossens elke zaterdag en zondag tussen 12.00 en 14.00 uur enkele bekende gasten als Ruben Van Gucht, Jeroen Meus, Joris Hessels, Kobe Ilsen, Stan Van Samang, Aaron Blommaert en Stijn Meuris voor een fijne babbel over hun zomerplannen en het leven.
JOE Parad’ice Beach is van 9 juli tot en met 9 augustus tussen 10.00 en 22.00 uur gratis toegankelijk op het strand van Westende. Iedereen is van harte welkom om de JOE-dj’s live aan het werk te zien, te genieten van heerlijke ijsjes en verfrissende drankjes, mee te feesten tijdens live optredens en dj-sets, en samen te genieten van de zonsondergang. Het volledige programma en praktische informatie zijn terug te vinden op joe.be.
https://joe.be
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'Without a Trace', om 22.05 uur op Play Crime.