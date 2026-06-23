Dit zijn de laatste gerechten van 'Dagelijkse Kost' voor dit seizoen
Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW
'Blokken' sluit 32ste seizoen af met spannende finaleweek

Van dance-classics tot latino-vibes: Milk Inc., Aaron Blommaert en Belle Perez op de affiche van JOE Parad'ice Beach in Westende

dinsdag 23 juni 2026

Zin in een verfrissend ijsje terwijl je geniet van een live optreden met je voeten in het zand? Bij JOE zit je goed! Van donderdag 9 juli tot en met zondag 9 augustus strijkt de zender voor de tweede keer neer aan het strand van Westende met JOE Parad'ice Beach. Het grootste ijssalon op het strand wordt het kloppende hart van de zomer.

Niemand minder dan hitmachine Milk Inc., popsensatie Aaron Blommaert en koningin van de Latino-vibes Belle Perez komen de zeebries trotseren met hun grootste hits. Voeg daar een gigantisch meezingfeest, tal van andere artiesten en vertrouwde stemmen aan toe, en de soundtrack van JOE deze zomer is compleet.


Tom De Cock host het gezelligste openlucht meezingfeest
Op vrijdag 17 juli verandert het JOE Parad’ice Beach in één groot meezingfeest. JOE-dj Tom De Cock treedt op als gastheer voor een unieke editie van Vlaanderen Zingt. Bezoekers ontvangen een zangkrantje met de songteksten en kunnen twee uur lang uit volle borst meezingen met bekende klassiekers en tijdloze hits. Op zaterdag 11 juli, tijdens de Vlaamse feestdag, barst het feest los met een DJ-set van Sven Ornelis. En daar blijft het niet bij: Jarne Ponet sluit elk optreden af met een knallende DJ-party.

Niet alleen op het podium, maar ook in de radiostudio barst het van de zomerse energie. Nieuwe stemmen en vertrouwde JOE-dj's, onder wie Evi Hanssen, Jan Bosman, Ann Van Elsen, Carl Schmitz, Stijn Smets, Heidi Van Tielen en Astrid Philips trekken deze zomer naar Westende om live radio te maken vanuit JOE Parad’ice Beach. In Tess on the Beach ontvangt Tess Goossens elke zaterdag en zondag tussen 12.00 en 14.00 uur enkele bekende gasten als Ruben Van Gucht, Jeroen Meus, Joris Hessels, Kobe Ilsen, Stan Van Samang, Aaron Blommaert en Stijn Meuris voor een fijne babbel over hun zomerplannen en het leven.

JOE Parad’ice Beach is van 9 juli tot en met 9 augustus tussen 10.00 en 22.00 uur gratis toegankelijk op het strand van Westende. Iedereen is van harte welkom om de JOE-dj’s live aan het werk te zien, te genieten van heerlijke ijsjes en verfrissende drankjes, mee te feesten tijdens live optredens en dj-sets, en samen te genieten van de zonsondergang. Het volledige programma en praktische informatie zijn terug te vinden op joe.be.

Ook interessant
Dit zijn de laatste gerechten van 'Dagelijkse Kost' voor dit seizoen
Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW
'Blokken' sluit 32ste seizoen af met spannende finaleweek

Michael (4K Ultra HD Blu-ray)
DVD
Now You See Me 3 (DVD)
DVD
Lili en Marleen - De Complete Collectie (Seizoen 1 t/m 10)
DVD
Persbericht JOE
https://joe.be
Meer artikels over JOE
Vind onze artikels makkelijker op Google!
Met één klik kies je in Google dat je graag resultaten krijgt van TVvisie. Zo mis je nooit meer onze laatste nieuwtjes.
Voeg TVvisie toe als
voorkeursbron in Google

TVvisie Nieuwsbrief
Start je dag goed met iedere ochtend het compleetste tv-nieuws in je mailbox!



Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

logo Play Crime logo

Wanneer Luke Horton een dronken ex-medeleerlinge huiswaarts brengt na een schoolreünie, verdwijnt hij spoorloos. Martin ontdekt dat Luke overdag vaak in een hotel te vinden was. Aanvankelijk wordt er vermoed dat hij een affaire heeft met de vrouw van zijn baas, maar nadien blijkt dat hij ook vaak in homobars vertoeft. De storm rond de Reyes-schietpartij waarin Vivian en Martin betrokken waren, lijkt maar niet te gaan liggen. Wanneer beide agenten mogelijk een leugendetectortest moeten afleggen, besluit Martin aan Jack de waarheid op te biechten.

'Without a Trace', om 22.05 uur op Play Crime.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 12:30
    Blokken
    13:00
    VRT NWS journaal 13u
  • 12:00
    Radio 1: Nieuwe Feiten
    13:00
    Zomerbeelden
  • 12:30
    Hallo Kroket
    12:45
    Mush Mush en de Zwammetjes
  • 12:25
    Sara
    13:00
    VTM Nieuws
  • 12:30
    My Kitchen Rules
    13:50
    Rich Kids Go Skint
  • 09:20
    Geen uitzending
    15:15
    The Goldbergs
  • 10:00
    Geen uitzending
    15:05
    Most Daring
  • 08:40
    Geen uitzending
    16:00
    Matlock
  • 10:00
    Joe
    15:15
    Geen uitzending
  • 11:00
    Geen uitzending
    12:50
    Oogappels
  • 12:20
    The Rookie
    13:05
    FBI: International
  • 12:15
    Geen uitzending
    13:15
    Highway Thru Hell
  • 12:15
    Next Level Chef
    13:00
    The Block Australia
  • 12:05
    World's Most Evil Killers
  • 10:00
    Herhalingslus
    20:00
    Z-Nieuws
  • 12:42
    Het perfecte terras
    12:55
    De Classics van MENTpopradio
  • 12:05
    Meat Timon
    12:45
    Foodies & The City
  • 12:35
    Ghosts
    13:10
    Hudson & Rex
  • 12:00
    Grey's Anatomy
  • 12:15
    Ongehoord Nieuws
    13:00
    NOS Journaal
  • 12:40
    Andere Tijden Kort
    13:00
    NOS Journaal
  • 12:30
    Ziggy en de Zootram
    12:45
    Samson en Marie