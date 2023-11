Van AI naar Van de Veire: Radio2 in een artificieel jasje

Klonk de stem van Peter Van de Veire in 'Goeiemorgen Morgen!' donderdag soms te mooi om waar te zijn? Dat was ook zo, deze ochtend vergezelde een nieuwe onzichtbare dj Kim Van Oncen in de Radio2-studio.

Peter zijn stem was te horen dankzij artificiële intelligentie (AI), de technologie die langzamerhand niet meer weg te denken is uit ons dagelijkse leven. Om samen met de luisteraars het gebruik van AI te verkennen, kloonde Radio2 de stem van Peter Van de Veire.

Oneindig veel mogelijkheden

Vandaag staat Radio2 in het teken van AI. Of je nu een digitale assistent als Siri gebruikt of gewoon op een sociaal mediaplatform als Facebook zit: je ziet, leest, hoort én gebruikt AI elke week. Om die evolutie in te kijker te zetten zat het Radio2-programma Goeiemorgen Morgen! vanochtend in een artificieel jasje. Voor de muziek en de stemmen van Peter en nieuwslezeres Chaima Saysay werd er beroep gedaan op AI. Peter en Kim gaan erover in gesprek met expert Lieven Scheire. Ook 'Radio2 Ann&Daan', 'Radio2 Spits' en 'Radio2 Middag' hebben het vandaag over de kansen en valkuilen van AI om luisteraars te helpen om digitaal sterk te staan.

Peter Van de Veire: 'Misschien zorgt AI ervoor dat alle radio-dj's over de hele wereld perfect vervangen kunnen worden. Of dat je hun stemmen tot het einde der tijden kan blijven horen. Je kan daar bang voor zijn, maar je kan die nieuwe technologie ook gewoon omarmen en zien wat de oneindige mogelijkheden zijn voor de maker en de gebruiker.'

Emotie is een uitdaging

Stemmen klonen is vandaag niet meer zo moeilijk. Een softwaremodel analyseerde de stem van Peter Van de Veire op basis van verschillende opnames en maakte die na. Voor Goeiemorgen Morgen! werd de interactie tussen Kim en Peter op bepaalde momenten ingevuld door AI. De tool Chat GPT schreef een script en Margaux van de regio las op voorhand in wat Peter zou zeggen. Vervolgens ging AI aan de slag met Peter zijn intonatie, snelheid en expressie om de ingelezen teksten om te zetten in de stem van Peter. Uiteindelijk blijft emotie nog een uitdaging: een persoonlijkheid is moeilijk te vervatten in een AI-creatie.

VRT ziet kansen

Op VRT speelt AI al langer een rol, die voor de toekomst steeds belangrijker wordt. Als copiloot zorgt AI ervoor dat mediamakers creatiever, toegankelijker en efficiënter kunnen werken. Zo wordt AI onder andere ingezet om het groeiende media-aanbod toegankelijk te maken met automatische ondertiteling en gepersonaliseerde aanbevelingen te doen op VRT MAX.

Om luisteraars verder wegwijs te maken in de digitale wereld, waarin AI ook een belangrijke rol speelt, trekt vanaf maandag 13 november de Radio2 Digitour rond. Twee weken lang strijkt Radio2 neer in een andere Vlaamse stad of gemeente, meestal op de wekelijkse markt. Elke dag pakt Kim Debrie één digitaal thema aan en geven experts antwoorden op al je vragen over digitale toepassingen.

(Her)beluister 'Goeiemorgen Morgen!' op VRT MAX.