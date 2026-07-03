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Van Admiral Freebee tot Sons: Willy palmt deze zomer opnieuw M Leuven in

vrijdag 3 juli 2026
Foto: Willy - © DPG Media 2026

Geen zomer zonder Willy in de universiteitsstad. Voor het vierde jaar op rij verhuist de radiozender zijn studio naar het terras van M Leuven, goed voor wekenlang live radio, dagelijks gratis live sets en evenementen in het hart van de stad.

Van 6 juli tot en met 21 augustus zenden de Willy-dj’s elke werkdag (behalve op woensdag) live uit vanop het terras van het museum.


Ook dit jaar het motto ‘live music matters’ centraal. Op (bijna) elke donderdagavond zorgt Willy voor gratis liveoptredens en DJ-sets. De Willy-zomer wordt op 9 juli afgetrapt door Admiral Freebee. Daarna volgen High Hi op 23 juli en het Beloftefestival op 30 juli, waar de drie meest veelbelovende acts van het voorbije Willy-radioseizoen het podium delen voor een avond vol nieuw muzikaal talent. De rest van de zomer brengt een intieme Willy Unplugged-sessie met TP Le Green & Portland op 6 augustus, om op 20 augustus af te sluiten met een concert van Sons. Om de muzikale honger helemaal te stillen, passeren bovendien dagelijks twee livebands op het terras van M Leuven.

Van comedy tot tattoos en vinyl
Ook naast de muziek valt er heel wat te beleven. Op 16 juli zorgen comedians David Galle en Gunther Lamoot voor een stevige dosis humor tijdens een comedy night. Op 21 juli verandert het terras van M Leuven dan weer in een gezellige rock-’n-roll-rommelmarkt. Bezoekers kunnen er tussen 11 en 17 uur snuisteren tussen oude en nieuwe vinylplaten, unieke merchandising op de kop tikken, een tattoo laten zetten of een gratis frietje meepikken. Willy deelt naar aanleiding van de Belgische feestdag 500 porties uit. Later op de zomer, op 13 augustus, staat er ook een movienight op het programma en wordt de muziekdocu A Hiphop Minute vertoond.

Willy in M Leuven loopt van 6 juli tot en met 21 augustus. Het terras van M Leuven is gedurende die periode elke werkdag, behalve woensdag, de uitvalsbasis voor live radio tussen 11 en 18 uur. De optredens en events op donderdagavond duren tot 22u en zijn volledig gratis. Het volledige programma en alle praktische info vind je op willy.radio. Niet in Leuven? Luisteren kan via DAB+, de Willy-app, Telenet TV of willy.radio.

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Michael (4K Ultra HD Blu-ray)
DVD
Now You See Me 3 (DVD)
DVD
Lili en Marleen - De Complete Collectie (Seizoen 1 t/m 10)
DVD
Persbericht Willy
https://www.willy.radio/
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