Van abdij tot accordeon: een zomer vol verhalen op Klara

Deze zomer gidsen bekende wandelaars uit de cultuurwereld je op hun favoriete tochten in 'Met Klara op pad'. Je onderdompelen in de geschiedenis kan dan weer in 'Bourgondisch weekend'. Of laat je in 'Weg van accordeon' inspireren door het boeiende instrument.

'Met Klara op pad'

Trek deze zomer je wandelschoenen aan en ontdek negen bijzondere Klara-wandelingen doorheen Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Bekende wandelaars uit de cultuurwereld nemen je mee op hun favoriete tocht. Ze kiezen elk vijf bijzondere hoogtepunten op de route: culturele, historische, muzikale tips of prachtige uitzichten in de natuur dicht bij huis.

Zo wandelt kunstenaar Rinus Van de Velde bijvoorbeeld langs de Abdij van Park in Leuven en toont zijn nieuwe atelier, fotograaf Bieke Depoorter waait uit aan zee bij het vallen van de avond, en pianist Marie François komt dan weer tot rust en vindt schoonheid in haar heimat Limburg. De wandelambassadeurs komen op prachtige plekken terecht, hebben mooie gesprekken tijdens de kilometers die verglijden, en keren met een verbrande neus maar met een vol hart terug. Laat je inspireren door hun verhalen.

De wandelambassadeurs

Accordeonist Sara Salvérius – Gentbrugse Meersen in Gent

Fotograaf Bieke Depoorter – de kust, van Westende naar Oostende

Kunstenaar Rinus Van de Velde – Leuven, van het centrum tot Abdij van Park

Pianist Marie François – Hechtel-Eksel, diep in Limburg

Filosoof Alicja Gescinska – Kalmthoutse Heide

Schrijver Lara Taveirne – Meetkerkse Moeren in Brugge

Concertprogrammator en tv-maker Karl Meesters – Zoniënwoud, in het groen naast Brussel

Choreograaf Zoë Demoustier – Villers-la-Ville in Waals-Brabant

Peter de Caluwe, afscheidnemend intendant bij De Munt – de Scheldeboorden bij Dendermonde

Alle wandelingen vind je nu op de kanaalpagina van Klara op VRT MAX en in de Klara-app, met audiofragmenten die je tijdens de tocht kunt beluisteren. Wekelijks belicht Klara een van de wandelingen en hun ambassadeur, met onder andere elke weekdag een hoogtepunt in 'Espresso' en ook op de sociale media van Klara stap je mee. Zin in wat gezelschap op de route? Word dan lid van de wandelclub van presentatrice Ella Michiels en maak mee met haar een van de wandelingen.

'Met Klara op pad': ontdek alle wandelingen nu op de kanaalpagina van Klara op VRT MAX. Geniet wekelijks ook van de verhalen in 'Espresso', tussen 7 en 10 uur op Klara, en ontdek meer op de sociale media van Klara.

'Bourgondisch weekend'

In 'Bourgondisch weekend' geeft Klara tips voor Bourgondische trips. Elke zaterdag nemen Carlo Siau of Mark Janssens je op sleeptouw langs de sporen van ons Bourgondische verleden in binnen- en buitenland, met verhalen en muziek die gelinkt zijn aan de plek die ze bezoeken. Auteur en podcastmaker Bart Van Loo, het brein achter 'De Bourgondiërs' en 'Stoute schoenen', wandelt mee.

'Bourgondisch weekend': nog tot en met zaterdag 30 augustus, elke zaterdag van 10 tot 13 uur. Live op Klara en een hele zomer op VRT MAX.

'Weg van accordeon'

De accordeon is van alle markten thuis: van Argentijnse tango tot Roemeense volksdeuntjes, van barokcomponist Johann Sebastian Bach tot de hedendaagse muziek van Sofia Goebaidoelina. In 'Weg van accordeon' reist Sieglinde Michiel het instrument achterna, in het geweldige gezelschap van accordeonisten Philippe Thuriot en Gwen Cresens. Ze delen hun passie voor de accordeon, onthullen hun zotte weetjes en straffe verhalen, en verrassen je ook muzikaal elke week opnieuw. 'Weg van accordeon', de wijde wereld in!

'Weg van accordeon': nog tot en met vrijdag 29 augustus, elke vrijdag van 13 tot 14 uur. Live op Klara en een hele zomer op VRT MAX.