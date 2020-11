'Universal Nation' van Push voor vijfde jaar op rij nummer één in 'The Greatest Switch'

'Universal Nation' van de Belgische artiest Push is door de luisteraars van Studio Brussel, voor het vijfde jaar op rij, uitgeroepen tot de beste dance classic tijdens 'The Greatest Switch'.

Goose en Cherrymoon Trax doen dit jaar haasje over. Goose stijgt met 'Synrise' naar de tweede plaats. Cherrymoon Trax vervolledigt de volledig Belgische top 3 met 'The House of House'.

We kunnen en mogen niet meer uitgaan. Van parties en clubs is nog een hele tijd geen sprake. Maar gelukkig is er 'The Greatest Switch' voor een feest op de radio. Onder meer StuBru-dj's Jeroen Delodder en Bert Van Steenberghe draaiden de afgelopen 24 uur samen met enkele top dj's, zoals Jeroen - The Subs - De Pessemier, Yves Deruyter, Franky Jones, Dj Licous en Peter Decuypere, de favoriete dance platen van de StuBru-luisteraars aan elkaar.

Unicum

Wat in 1998 uitkwam als een B-kantje staat dit jaar voor het vijfde opeenvolgende jaar op nummer 1 in 'The Greatest Switch'. Dat is nog nooit gebeurd in de geschiedenis van de lijst. Laurent Garnier stond met 'The Man with the Red Face' vier keer (niet onafgebroken) op nummer 1. Universal Nation doet dat vijf keer op een rij. Een unicum!

Sterke Bicep

Vorig jaar stond Bicep nog niet in 'The Greatest Switch', maar dit jaar staat het duo met twee nummers in de top 100. Sterker zelfs: Bicep scoort dit jaar meteen de twee hoogste nieuwkomers: 'Glue' komt nieuw binnen op plaats 32 en de Bicep edit van Dominica - 'Gotta Let You Go' op plaats 62.

Mooie liedjes duren lang: Pachanga Boys

Het epische (en toepasselijk getitelde) 'Time' van Pachanga Boys is het langst durende nummer van 'The Greatest Switch'. Het nummer dat dik 15 minuten (!) duurt, wint dit jaar 61 plaatsen en stijgt tot op nummer 24. Alleen Daft Punk maakt met 'Aerodynamic' een nog grotere sprong van 163 plaatsen.

Paul Kalkbrenner: te quiero, te queremos

Paul Kalkbrenner is de enige artiest die met 2 nummers in de top 10 van The Greatest Switch staat. In totaal heeft hij 6 platen in 'The Greatest Switch'. Zijn remix voor Stromaes 'Te Quiero' (alleen uitgebracht in Duitsland, maar wel vaak te horen in zijn live sets) staat dit jaar voor het eerst in de lijst.

Daft Punk x 9

Mysterie en afwezigheid lonen: Daft Punk scoort met 'Aerodynamic' dit jaar de sterkste stijger: van plaats 271 naar 108. Een helm en al jarenlang geen optredens… maar mysterie en afwezigheid haalt Daft Punk niet uit de harten van de StuBru-luisteraars: geen enkele andere artiest overtreft Daft Punk dat met maar liefst 9 nummers in 'The Greatest Switch' staat.

#ikluisterbelgisch

De helft van de top 10 bestaat uit Belgische platen. In totaal staan 74 Belgische nummers in 'The Greatest Switch', waarvan 28 in de top 100.

35 nieuwe nummers

Er staan dit jaar 35 nieuwe nummers in 'The Greatest Switch'. Daarbij onder meer de 2 hoogste nieuwkomers van Bicep, en ook platen van StuBru-(ex-)residente Charlotte de Witte, huidig resident Dj Licious en ook Amelie Lens. De (voorlopig) grootste hits van Charlotte en Amelie zijn nog geen 3 jaar oud en komen daarom niet in aanmerking voor de classics lijst die 'The Greatest Switch' is, maar dat die jonge techno de komende jaren in de lijst zal staan lijkt nu al zeker. Andere nieuwkomers zijn onder meer Jamie XX, Robyn, Caribou, Midland en Blaze.

Top 10

Dit is de volledige top 10:

1. 'Universal Nation' - Push

2. 'Synrise' - Goose

3. 'The House of House' - Cherrymoon Trax

4. 'The First Rebirth' - Jones & Stephenson

5. 'Feed Your Head' - Paul Kalkbrenner

6. 'Born Slippy (NUXX)' - Underworld

7. 'Sky and Sand' - Paul & Fritz Kalkbrenner

8. 'Domino' - Oxia

9. 'The Man with the Red Face' - Laurent Garnier

10. 'Housewife' - Daan

Bekijk hier de volledige lijst.