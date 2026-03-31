Unieke liveconcerten tussen de Italiaanse bergtoppen: Willy organiseert de ultieme muzikale escape

dinsdag 31 maart 2026
Foto: Willy - © DPG Media 2026

Liveconcerten tussen Italiaanse bergtoppen, 'hiken en biken' in de natuur en live radio onder een zachte herfstzon: dat is Willy Escape, een all-in trip à la Willy. Samen met luisteraars pakt de zender de koffers voor een unieke muzikale getaway.

Van 18 tot 22 oktober 2026 trekt Willy Escape naar de Dolomieten in Zuid-Tirol, Italië. Daar vormt een adembenemend decor het toneel voor exclusieve optredens van Belgische topartiesten, live radio, comedy, een Willy Party en ‘hike & bike’ in de frisse berglucht.


Tijdens deze vijfdaagse reis verblijven luisteraars samen met Willy-dj’s Roos Van Acker en Wim Oosterlinck én met hun favoriete artiesten in het authentieke Alpendorp Brunico. DAAN (solo), SONS, Dressed Like Boys, Jasper Steverlinck, Portland (solo), High Hi, Emmy d’Arc en Isolde Lasoen checken mee in. Van een eeuwenoud kasteel in het idyllische Brunico tot een museum hoog in de bergen: de meereizende artiesten brengen unieke concerten op minstens even indrukwekkende locaties.

Ook sportieve Willy-luisteraars komen ruimschoots aan hun trekken met prachtige wandel- en fietstochten in de frisse berglucht. Daarnaast is er in het Tiroolse landschap ruimte voor comedy en kan ook een Willy Party niet ontbreken.

Willy-dj’s Wim Oosterlinck (16.00 – 19.00) en Roos Van Acker (19.00 – 21.00) zijn de reisleiders van dienst. Zij verzorgen live radio onder de Italiaanse zon, brengen verslag uit van de optredens en nemen luisteraars mee backstage. Zo kan ook het thuisfront meegenieten.

Willy-dj Roos Van Acker: 'De Dolomieten zijn op zich al magisch. Zet daar Belgische topartiesten tussen en je krijgt kippenvel dat niets met de frisse berglucht te maken heeft. Ik kijk er enorm naar uit om samen met de Willy’s van ongelooflijke concerten te genieten terwijl de zon achter de bergtoppen zakt. Dit wordt zonder twijfel de mooiste ‘werkweek’ van het jaar!'

Willy-dj Wim Oosterlinck: 'Vergeet overvolle concertzalen: we trekken naar plekken waar je normaal alleen berggeiten en marmotten tegenkomt en vullen de berglucht met livemuziek van onze favoriete Willy-artiesten. Dit is geen gewone reis, maar een unieke ervaring voor elke muziekliefhebber. Wie op onze kosten tussen de marmotten en gitaren wil vertoeven, luistert best vanaf 27 april naar Willy!'

Willy’s die vijf dagen willen genieten van concerten op unieke locaties, kunnen hun Willy Escape vanaf 2 april boeken via willy.radio/escape. Wie op kosten van Willy richting de Dolomieten wil trekken, luistert vanaf 27 april naar Willy om kans te maken op een trip voor vier personen.


Zootropolis 2 (Blu-ray)
DVD
Lili en Marleen - De Complete Collectie (Seizoen 1 t/m 10)
DVD
Flikken Rotterdam - Seizoen 8 (DVD)
DVD
Persbericht Willy
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

