Tweede Sunset Concert aan het Q-Beach House met Berre, Henri PFR en Viktor

Na het succes van het eerste Sunset Concert Regi vs Milk Inc. aan het Q-Beach House, is het tijd voor een nieuw muzikaal hoogtepunt aan de Belgische kust. Op donderdag 31 juli vindt het tweede Sunset Concert aan het Q-Beach House in Oostende plaats – en ook deze editie belooft opnieuw legendarisch te worden.