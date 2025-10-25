Twaalfde editie van 'Iedereen Klassiek' lokt meer dan 13.000 enthousiaste muziekliefhebbers naar Brugge

Vandaag overspoelde de twaalfde editie van Iedereen Klassiek opnieuw de stad Brugge. Het werd een dag vol verrassingen met grote namen én jong talent. Klara, Concertgebouw Brugge, Stad Brugge en Brugge Plus sloegen naar goede traditie de handen in elkaar om duizenden bezoekers te laten genieten van een dag vol klassieke muziek, beleving en verwondering. Een feest van én voor iedereen met verbindende, ontroerende en inspirerende klassieke muziek.

Chantal Pattyn, netmanager Klara: 'Iedereen Klassiek staat na 12 edities geboekstaafd als de hoogdag van de klassieke muziek. Hoe heerlijk om ook dit jaar weer duizenden bezoekers te mogen verwelkomen in een op de tonen van Johann Strauss Jr. walsend Brugge!'

Liesl Vanoverberghe, Twintiger Klara: 'Het leukste aan Iedereen Klassiek vind ik de geweldige mix van leeftijden. Er zit heel veel jong publiek in de zaal, en ook oudere mensen, en het is fantastisch om te zien hoe iedereen even geboeid en enthousiast is. Ik heb een heel veelzijdig repertoire gebracht, van klassiek tot beatbox en zang, en het was mooi om te merken hoe aandachtig en nieuwsgierig het publiek bleef meevolgen.'

Jiska Lambrecht, Twintiger Klara: ​'Iedereen Klassiek is een bijzonder fijn evenement voor ons. ​ Er is zoveel volk, en een hele fijne mix van intimiteit en feestelijkheid in de Kamermuziekzaal. Als Twintiger van Klara voelt het extra speciaal – echt de kers op de taart van een mooi traject met het warme team van Klara.'

Opnieuw een rijk en divers programma

Iedereen Klassiek bood ook dit jaar een rijk en gevarieerd programma: van intieme kamermuziek tot grootse orkestconcerten en interactieve muzikale spelen: een dag vol ontdekkingen. Klara vierde vandaag ook een bijzondere jarige: Johann Strauss jr., die 200 jaar geleden geboren werd.

Een greep uit de vele hoogtepunten:

Choreografe Zoë Demoustier nodigde iedereen uit om samen te dansen op de Markt, op de wals der walsen van Johann Strauss jr.: ‘An der schönen blauen Donau’ in Iedereen walst! Wenen lag voor even in Brugge. Dancing in the rain, de regen hield de dansers niet tegen. De blaasinstrumenten waren echter niet bestand tegen de regen. De Koninklijke Harmonie Ypriana en dirigent Nico Logghe zagen zich genoodzaakt om Iedereen IN harmonie! op de Brugse Markt te annuleren.

In het Provinciaal Hof werd het muzikaal pak doorgegeven op de tonen van het Brugs symfonisch orkest Artis Dulchedo waarbij een speels samenspel ontstond tussen het orkest en het publiek.

Iedereen mocht meezingen bij Zot van Bach waar dirigent Bart Naessens en BachPlus een à la carte cantate met aria’s, koren en koralen van Johann Sebastian Bach brachten.

Kinderen uit Brugse basisscholen, begeleid door het BRYGGEN Kwartet, brachten Scandinavische volksliedjes en werken van Grieg en Bartók in een kleurrijk, interactief concert. Nog meer Europese volksmuziek was er in Folk Odyssee met Noorse en Zweedse instrumenten gebracht door BRYGGEN & Lodestar Trio.

Brussels Philharmonic & Liza Ferschtman maakten De droom van Sibelius waar en Klara’s Twintigers, Desguin Kwartet, Julien Libeer, Lorenzo Gatto & Bruno Philippe brachten virtuoze intieme kamermuziek. Ignace Michiels vulde de grote Sint-Salvatorskathedraal dan weer met meesterlijke orgelklanken, het Vlaamse Radiokoor met hemelse stemmen.

Maar Iedereen Klassiek bracht ook muziek 'aan huis'. Geëngageerde muzikanten speelden in woonzorgcentra om ook daar de warmte van klassieke muziek te brengen.

Wie niet in Brugge kon meevieren kon de hele dag live meegenieten via de radio met Iedereen Klassiek, met Sieglinde Michiel en Johannes Wirix-Speetjens achter de Klara-microfoon, te herbeleven via het Klara-kanaal op VRT Max.

Daar vind je ook de livepodcast Eerste hulp bij klassiek van Clara De Decker en Sander De Keere waarin ze het publiek meenemen in Mahlers ‘Vijfde symfonie’ en de honderd metronomen van Ligeti’s ‘Poème symphonique’.